Imelda Tuñón no pudo más y tronó contra Maribel Guardia ante su tía Addis Tuñón: ‘Es atroz’

En la esperada conferencia de prensa que Maribel Guardia ofreció el pasado viernes 31 de enero , la actriz y cantante no se guardó nada y reveló todos los motivos alarmantes que la llevaron a demandar a su nuera, Imelda Garza Tuñón, y por qué considera que su nieto no debe vivir con ella.

A decir de Guardia, el bienestar del niño peligra ya que acusó a Imelda de abandonar al menor debido a sus adicciones , afirmación que la joven negó de forma categórica ante su tía, Addis Tuñón, en una nueva entrevista: ¡esto fue lo que dijo!

¿POR QUÉ IMELDA TUÑÓN DICE QUE MARIBEL GUARDIA BUSCA CHANTAJEARLA?

En la charla disponible en el canal de YouTube de Addis Tuñón, Imelda Garza negó todas las acusaciones de supuesto uso de drogas que Maribel Guardia soltó en su conferencia de prensa hace unos días e incluso se lamentó de que su suegra sólo se dedicara a “atacarla” ante los medios de comunicación.

“No sé cómo le voy a explicar a mi hijo que su abuela me atacó de todas las maneras posibles”

“Me están chantajeando con que no me dejan ver a mi hijo, es atroz, yo en la vida había experimentado algo así", explotó Imelda Tuñón en la entrevista, al tiempo que consideró que la situación que atraviesa en este momento es algo “inhumano” para cualquier persona.

Por otra parte, Garza Tuñón resaltó que las palabras de Maribel Guardia le resultaron especialmente crueles ya que ella nunca ha atacado a su suegra y esto, reveló, le causa mucha angustia porque su hijo cuando crezca se enterará de todo, tarde o temprano:

“Una persona a la que yo ni siquiera he atacado sale a decir todas estas cosas que el día de mañana mi hijo va a ver (…) yo no sé cómo le voy a explicar a mi hijo que su abuela me atacó de todas las maneras posibles”, expresó.

¿QUÉ OPINÓ IMELDA TUÑÓN DE LA ACTITUD DE MARIBEL GUARDIA?

En otro fragmento de la entrevista, Imelda Tuñón dejó entrever que este inesperado cambio en la actitud de Maribel Guardia podría estar relacionado con el hecho de que la famosa todavía está dolida por la muerte de su hijo:

“Creo que le voy a decir (al niño) que su abuela estaba muy fracturada por la pérdida de su papi y me voy a ir por ese camino”, reveló Tuñón, quien concluyó su participación con una reflexión sobre sus presuntas adicciones: