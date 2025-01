Mhoni Vidente reveló detalles del supuesto romance entre Carín León y Espinoza Paz: ‘Ya se sabía’

La supuesta relación entre Carín León y Espinoza Paz fue tema del momento hace unos días, cuando se viralizaron unos videos creados con Inteligencia Artificial (IA) en donde aparecían agarrándose a besos; sin embargo, en TVyNovelas te informamos que eran falsos. Sin embargo, Mhoni Vidente reveló detalles de lo que ella miró hace algunos años.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Carín León y Espinoza Paz?

La pitonisa sacó los trapitos al sol del cantante de “El próximo viernes” y contó que “desde hace tiempo ya se sabía” que el músico tenía una atracción por los hombres.

“Cuando estaba en ‘Sabadazo’ decían que era bisexual o gay. Eso ya se sabía, pero él ya está casado y tiene hijos”, contó la tarotista en el programa de El Heraldo TV.

Además, relató una anécdota de Paz en 2013 en aquel programa, en donde Yolanda Andrade estuvo presente. “Yolanda lo saca a relucir y le dice: ‘¿Qué signo eres?’. Y le dice Espinoza: ‘escorpión’. Y yo le digo: ‘¡Ah, el que pica por la cola! Nos quedamos con eso”.

Si bien no mencionó más sobre aquella situación, Mhoni Vidente señaló que los videos que se viralizaron sobre este rumor son “una campaña sucia” en contra del cantante de regional mexicano, y criticó que el artista saliera a dar explicaciones sobre sus preferencias sexuales. “Ser gay no es malo, no es lo peor, no es una ofensa”, recalcó.

Y luego agregó: “No lo hubiera hecho, déjalos que hablen, porque das pie a que te dolió, porque das a entender que tienes un pasado”.

¿Qué dijo Clarín León sobre su supuesta relación con Espinoza Paz?

Carin Leon rompió el silencio sobre su supuesta relación amorosa con Espinoza Paz con humor y envió un mensaje a sus fans: “Tengo tres días que me levanté con esta condición de ser gay, porque la gente me lo impuso”.

Negó que le gustaran los hombres y pidió a los usuarios que creen estas historias que “se pongan a trabajar”.

