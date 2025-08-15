Suscríbete
Famosos

Facundo está seguro de que no será eliminado de La Casa de los Famosos; revela sus razones

El conductor está por por primera vez en la placa de nominados pero dice que no se siente ansioso

August 14, 2025 • 
Alejandro Flores
facundo nominación logo.jpg

Facundo fue llamado al confesionario

ViX

La decisión de Facundo de moverse hacia el Cuarto Noche por sentirse más identificado con esos habitantes que con los del Cuarto Día fue decisiva a la hora de las nominaciones y fueron muchos los que votaron por él para ponerlo en la placa de nominados.

Por primera vez, Facundo está en riesgo de salir eliminado pero contrario a lo que esperaba, dice que no se siente ni siquiera nervioso.
Las votaciones de esta semana son en positivo, es decir que los televidentes deben apoyar al habitante que quieren que se quede. Eso tiene muy confiado al conductor de televisión y radio.
“Estoy muy tranquilo, pensé que esto (la nominación) afectaba pero como que... no sé. Alexis Ayala me lo vendió muy bien: que es divertido y que es emocionante y pues sé que hay una cena y yo me la vivo con hambre en esta casa entonces como que más bien lo vi como me gané una cena y me gané una experiencia distinta dentro de esta casa donde todo es como un ciclo que siempre pasa lo mismo”.
Facundo está nominado junto con Guana, Alexis Ayala, Mariana Botas, Ninel Conde, en una placa de nominación en la que por primera vez hay seis habitantes en riesgo.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
nominaciones casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Tercera gala de nominación: estos son los habitantes en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos
La pelea entre Ninel Conde y Mar Contreras influyó en las decisiones de los habitantes en el confesionario
August 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Facundo suelta bomba en Cuarto Día y les da FECHA para empezar a nominar a Ninel y compañía
August 13, 2025
Famosos
Ninel Conde y Mar Contreras: ¿Qué tanto se dijeron a la cara en La Casa de los Famosos México?
August 13, 2025
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025

¿Facundo tiene exceso de confianza?

Tras conocer que estaba nominado, Facundo fue llamado al confesionario donde La Jefa le hizo algunas preguntas para conocer su sentir. Ahí fue donde el conductor se mostró incluso desafiante y seguro de que no va a salir de La Casa.

“Sí estoy confiado de que no me voy de La Casa. O más bien tranquilo de que si me voy, está bien también irme... no sé como que siento que no estoy entrando en el pánico que he visto que se entra”, dijo.

A Facundo se le considera uno de los habitantes más fuertes no solamente por lo que representa dentro del reality, también por el fandom que, aparentemente, tiene afuera.

En ese sentido, el locutor incluso se asumió como uno de los habitantes mejor posicionados dentro de la Casa por lo que tampoco se sintió traicionado o atacado por quienes lo nominaron.

“Yo creo que es como un poco estrategia (haberlo nominado), de lanzar gente nueva. No siento que sea como una cuestión personal, como de ‘me cae mal´. Aunque igual como vibro la casa, no siento que yo me lleve mal con nadie pero es muy distinto lo que uno piensa a lo que sucede en la realidad”.

Confiado en que su fandom votará lo suficiente para salvarlo de esta nominación, asegura además que vive la experiencia como una forma de divertirse.
“De alguna forma como que hasta... no sé, me da emoción; no lo veo tan negativo como podría ser; más bien lo veo como algo chido, algo nuevo dentro de La Casa”.

Facundo La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
LuisMiguel-Yordi.png
Famosos
Yordi Rosado a punto de cumplir su sueño de entrevistar a Luis Miguel: “Las pláticas están abiertas”
August 14, 2025
 · 
Luz Meraz
Nodal-Angela.png
Famosos
Christian Nodal denuncia campañas pagadas de “hate” contra Ángela Aguilar
August 14, 2025
 · 
Luz Meraz
Ninel Conde.png
Famosos
Lanzan paquete estético “Bombón Asesino” inspirado en Ninel Conde
August 14, 2025
 · 
Luz Meraz
Leti-Calderón e hijos
Famosos
Leticia Calderón viaja con sus hijos a España y se reencuentran con Juan Collado
August 14, 2025
 · 
Luz Meraz
maria-barrio-soraya.jpg
Telenovelas
Thalía celebra 30 años de ‘María la del barrio’, la telenovela donde conocimos a ‘Soraya Montenegro’
‘Y a mucha honra... tun-tun-tun... María la del barrio soooy’.
August 14, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yadhira-carrillo-hilos-pasado--.jpg
Telenovelas
Tráiler y FECHA del regreso de Yadhira Carrillo a las telenovelas con ‘Los Hilos del Pasado’ en Univision
Finalmente podremos volver a ver a la actriz en las telenovelas.
August 14, 2025
 · 
MrPepe Rivero
kseniya-muerte-.jpg
Viral
Luto por Miss Rusia 2017: Kseniya Alexandrova murió a 4 meses de su boda
Descanse en paz.
August 14, 2025
 · 
MrPepe Rivero
nodal-cazzu-angela.jpg
Famosos
El mes de Christian Nodal: El 8 terminó con Cazzu, el 14 comenzó con Ángela y el 29 de mayo se casaron
Hace un año, el cantante transformó su vida en menos de 30 días.
August 14, 2025
 · 
MrPepe Rivero