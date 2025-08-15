Facundo está seguro de que no será eliminado de La Casa de los Famosos; revela sus razones

La decisión de Facundo de moverse hacia el Cuarto Noche por sentirse más identificado con esos habitantes que con los del Cuarto Día fue decisiva a la hora de las nominaciones y fueron muchos los que votaron por él para ponerlo en la placa de nominados.

Por primera vez, Facundo está en riesgo de salir eliminado pero contrario a lo que esperaba, dice que no se siente ni siquiera nervioso.

Las votaciones de esta semana son en positivo, es decir que los televidentes deben apoyar al habitante que quieren que se quede. Eso tiene muy confiado al conductor de televisión y radio.

“Estoy muy tranquilo, pensé que esto (la nominación) afectaba pero como que... no sé. Alexis Ayala me lo vendió muy bien: que es divertido y que es emocionante y pues sé que hay una cena y yo me la vivo con hambre en esta casa entonces como que más bien lo vi como me gané una cena y me gané una experiencia distinta dentro de esta casa donde todo es como un ciclo que siempre pasa lo mismo”.

Facundo está nominado junto con Guana, Alexis Ayala, Mariana Botas, Ninel Conde, en una placa de nominación en la que por primera vez hay seis habitantes en riesgo.

¿Facundo tiene exceso de confianza?

Tras conocer que estaba nominado, Facundo fue llamado al confesionario donde La Jefa le hizo algunas preguntas para conocer su sentir. Ahí fue donde el conductor se mostró incluso desafiante y seguro de que no va a salir de La Casa.

“Sí estoy confiado de que no me voy de La Casa. O más bien tranquilo de que si me voy, está bien también irme... no sé como que siento que no estoy entrando en el pánico que he visto que se entra”, dijo.

A Facundo se le considera uno de los habitantes más fuertes no solamente por lo que representa dentro del reality, también por el fandom que, aparentemente, tiene afuera.

En ese sentido, el locutor incluso se asumió como uno de los habitantes mejor posicionados dentro de la Casa por lo que tampoco se sintió traicionado o atacado por quienes lo nominaron.

“Yo creo que es como un poco estrategia (haberlo nominado), de lanzar gente nueva. No siento que sea como una cuestión personal, como de ‘me cae mal´. Aunque igual como vibro la casa, no siento que yo me lleve mal con nadie pero es muy distinto lo que uno piensa a lo que sucede en la realidad”.

Confiado en que su fandom votará lo suficiente para salvarlo de esta nominación, asegura además que vive la experiencia como una forma de divertirse.

“De alguna forma como que hasta... no sé, me da emoción; no lo veo tan negativo como podría ser; más bien lo veo como algo chido, algo nuevo dentro de La Casa”.

