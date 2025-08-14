Cynthia Klitbo pone a trabajar a su hija tras fraude bancario del que fueron víctimas

En la vida real, ni los villanos de telenovela resultan tan efectivos como los estafadores que golpearon a Cynthia Klitbo. La actriz perdió 30 mil dólares, ahorrados para la universidad de su hija, tras caer en una sofisticada trampa telefónica en Miami.

Hoy, lejos de quedarse de brazos cruzados, reorganiza su vida y hasta puso a trabajar a Elisa, quien ahora gana sus propios “chicles universitarios”.

Una estafa cruel

En 2024, Klitbo recibió una llamada que parecía venir de su banco, con datos precisos que le hicieron bajar la guardia. El resultado: sus ahorros desaparecieron.

En entrevista para Venga la Alegría, la actriz explicó que el dinero estaba destinado a la educación de Elisa en Estados Unidos, pero terminó en una cuenta que ya fue identificada por las autoridades.

El proceso legal para recuperarlo podría tardar más de seis meses, y mientras tanto, la actriz afila su estrategia: cambiar de banco, buscar asesoría legal y demandar si no hay solución.

Lección de vida

El golpe económico obligó a Elisa a pausar sus estudios en el extranjero y volver temporalmente a México. Pero Cynthia no permitió que el tiempo se desperdiciara: la incorporó como asistente en su teatro los fines de semana.

“Está juntando para sus chicles de la universidad. Pues claro que trabaje”, dijo, dejando claro que en su casa el esfuerzo se valora más que la lástima.

Entre demandas, Uber como plan B y la venta de joyas si es necesario, Cynthia Klitbo demuestra que ni el fraude más costoso puede vencer a una madre decidida… y que en su familia, la resiliencia también se hereda. Bravo por ella.