Thalía celebra 30 años de ‘María la del barrio’, la telenovela donde conocimos a ‘Soraya Montenegro’

Thalía se mostró “eternamente agradecida” al celebrar los 30 años de ‘María la del barrio’, la telenovela que la consagró como una de las grandes estrellas y mejor pagadas de la historia de la televisión.

“Incluso quienes no hablaban español se enamoraron de la autenticidad de María y de sus ocurrencias”, compartió la artista en un emotivo post de Instagram donde reconoció los alcances de la telenovela que se estrenó la noche del 14 de agosto de 1995.

¿Qué dijo Thalía de María la del barrio?

"¡30 años de nuestra querida María la del Barrio! Este personaje nos ha enseñado tanto… a levantarnos cuando caemos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino y que nunca, nunca debemos olvidar de dónde venimos”, escribió Thalía.

“Son 30 años de una historia que nos ha dado tanto, que conectó con personas de todas partes del mundo. Incluso quienes no hablaban español se enamoraron de la autenticidad de María y de sus ocurrencias”.

“Eternamente agradecida por haber sido el canal para conectar con ustedes a través de esta historia, y que siga siendo un pretexto perfecto para unir a toda la familia. Y a mucha honra!”, compartió Thalía al publicar un carrusel de fotografías del recuerdo.

¿Por qué es importante María la del Barrio?

Si hiciéramos un listado de telenovelas inolvidables de los años 90, ‘María la del barrio’ destacaría no solo por ser parte de la trilogía de Thalía, sino por regalarnos momentos y personajes icónicos, como ‘Carlota’, ‘Nandito’ y la mismísima ‘Soraya Montenegro’, que causó tal impacto, que hasta volvió de la muerte (tras caer de un edificio) para seguir haciendo maldades.