Maribel Guardia señala a Imelda por problemas con sustancias: “Yo quiero que se rehabilite”

Después de cumplirse 10 días de la denuncia interpuesta contra su exnuera, Maribel Guardia rompe el silencio. Imelda Garza Tuñón estará lejos del niño por 90 días más.

Tal como lo anunció, Maribel Guardia dio la cara ante la prensa a las 6 de la tarde de este 31 de enero de 2025 en el Centro Cultural Teatro 2, donde habló su perspectiva del asunto tras la denuncia interpuesta contra la madre de su nieto, Imelda Garza Tuñón.

Vestida con un traje azul, rechazó que su hijo haya muerto por exceso de consumo de drogas. “Mi hijo murió del corazón. Julián siempre tuvo problemas del alcohol, la diferencia es que Julián lo aceptó, y si lo aceptaba”, dijo al comentar que el asunto con Imelda es que ella no acepta sus supuestos problemas de adicciones. Incluso,se ofreció a pagarle una clínica: “Yo se lo pago con todo mi amor, con tal de que ella se salve y sea una gran versión, la versión que ese niño merece”.

“Tengo que proteger a mi nieto, porque si la mamá no lo protege, tiene abuela. Y aunque muchos me critiquen, cualquier abuela haría lo que estoy haciendo”.

Maribel Guardia rechazó que haya habido tráfico de influencias: “No he tenido ninguna ayuda de ningún tipo. Qué triste no confiar en una Fiscalía que protege a los niños, yo no conocía al Fiscal. El niño comió, lo abrigaron, especialistas que saben cómo acercarse a un niño, con juegos, de manera amorosa, llegan a hacerle preguntas donde sondean que tiene el niño”.

Insistió en señalar que Imelda tiene problemas con sustancias: “Mi tranquilidad sería que ella aceptara que necesita ayuda”

“Esto es muy difícil para mí, yo quiero que Imelda se rehabilite, Imelda necesitas internarte en un centro, pero ella no acepta que tiene un problema, y eso es fundamental. Tiene 33 años y yo no tengo la autoridad para internarla. Después de 3 meses que le dije y ella no aceptó, me di cuenta que no podía hacer nada pero sí tengo que proteger al niño”, confesó.

Relató que en tres ocasiones, Imelda estrelló su coche hasta que fue pérdida total. “Yo sé que José Julián tiene mamá, y quiero que estén juntos, pero una madre sana.. y ella merece estar con su niño, pero el niño no merece a una madre que está enferma y no le puede dar la seguridad.

También dijo que en estos primeros 10 días: “Le puse un póster de su mamá en el cuarto, le dije que su mamá lo ama, lo puse a rezar todos las noches por ella. Sabía que el niño de todas maneras iba a salir lastimado”. Maribel reveló que aunque tiene ofertas de trabajo, quiere dedicar su tiempo a su nieto.

¿Maribel Guardia buscará la custodia del menor?

“Es muy difícil que le quiten un niño a su mamá, yo apuesto porque el niño se quede con su mamá, y apuesto porque Imelda se rehabilite. Espero que la ley, y que ella, se gane ese lugar procediendo correctamente, aceptando que tiene un problema, ese es el gran paso que tendría que dar decir ‘sí, estoy enferma’”.

Sin embargo, admitió: “Si no regresa el niño con su mamá, sería una abuelita que estaría para cuidarlo y protegerlo el tiempo que Dios me preste vida”, dijo Maribel al responder una pregunta del equipo de “Ventaneando”.

“Deseo que Julián regrese a sus brazos. Él merece una mamá que lo proteja, y le pido a Dios por ella para que acepte que tiene un problema. Me duele mucho que nuestra relación haya terminado así"

Recordó que le prometió a Julián que cuidaría de Imelda: “Le dije que íbamos a estar siempre juntos, pero tenía que tomar esta decisión, es una de las decisiones más difíciles de mi vida... odio los escándalos, trato de no estar en problemas, trato de contestar”.

“Quisiera que buscara ayuda, aquí estoy para dársela, porque me preocupa su salud, mi nieto tiene 7 años y no se merece eso”.

Sin embargo, Imelda Garza publicó exámenes toxicológicos

Para negar abuso de sustancias, Imelda Garza Tuñón publicó exámenes toxicológicos que resultaron negativos.

Sin embargo, Maribel Guardia explicó que no se trata de irse hacer exámenes cuando se desee, sino que la Fiscalía determina cuándo se realizan: “La gente cuando consume, en tres días ya no hay datos de drogas. Eso la Fiscalía dirán cuándo y cómo, no es cuando uno decide”.