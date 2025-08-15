Suscríbete
Itatí Cantoral revela qué galán de telenovela fue el amor de su vida: “Tuve hasta vestido de novia”

Un galán de telenovela marcó su corazón: “Tuve hasta vestido de novia”. La villana en María la del Barrio recordó su intenso romance juvenil y agradece a su padre por salvarla del matrimonio.

August 14, 2025 • 
Luz Meraz
Itati-Galán.png

Un amor intenso que casi llega al altar.

En una charla nostálgica y llena de recuerdos, Itatí Cantoral, la inolvidable Soraya Montenegro en María la del Barrio, compartió en el programa El minuto que cambió mi destino una confesión que ha hecho palpitar corazoncitos: su primer gran amor fue con nada menos que… ¡Alexis Ayala!, un noviazgo que llegó más lejos de lo imaginado... incluso tenía su vestido de novia para casarse con él.

Con añoranza y brillo en la voz, Itatí relató que, siendo apenas una adolescente de 16 años y en plena formación actoral, vivió un romance “muy intenso” con Alexis Ayala, quien en ese entonces apenas comenzaba su carrera también.

“Era hermoso: la nariz como esculpida, ojos claros grandotes… fue muy guapo”.
Itatí Cantoral

Itatí Cantoral y Alexis Ayala

Planeaba casarse

La actriz no oculta que ambos estaban dispuestos a dar ese paso tan serio: “Me quería casar con él, tuve hasta vestido de novia y todo”. Pero su padre, el compositor Roberto Cantoral, frenó ese impulso prematuro. Consideraba que ella era demasiado joven y él, diez años mayor.

Gracias a mi papá no (me casé), porque si no ya tendría 18 divorcios”, dijo entre risas, agradeciendo una madurez temprana que la protegió de un amor apresurado

El periodista Gustavo Adolfo Infante le preguntó: “¿O sea que él sí se quería casar?”. Ella sonriente dijo: “Claro, él a los dos años ya quería casarse y yo feliz porque obviamente dije: ‘sí, lo amo, lo amo, es el amor de mi vida’. Y sí era encantador, era hermoso, increíble”.

La actriz recordó que duraron tres años de novios y que fue su papá el que le dijo: “¡Cómo crees si es una niña!”. De acuerdo con Cantoral, conoció a Alexis en una fiesta en el CEA y no podía creer lo guapo que era.
Lamentablemente la relación terminó. Ambos eran muy jóvenes y estaban empezando en el medio: “Fue una relación muy intensa. Yo estaba estudiando actuación, él también comenzaba su carrera. Yo estaba clavadísima por sufrir para ser una buena actriz”
Alexis Ayala se quedó como ese primer gran amor que no llegó al altar… pero que sí quedará en la memoria.

Alexis Ayala Itatí Cantoral
Luz Meraz
Redactora
