Luto por Miss Rusia 2017: Kseniya Alexandrova murió a 4 meses de su boda

Gran conmoción provocó la muerte de Kseniya Alexandrova, Miss Universe Rusia 2017.

A los 30 años perdió la vida luego de sufrir un accidente automovilístico hace unas semanas. Estuvo hospitalizada en terapia intensiva, pero no pudieron salvarla.

Medios internacionales reportan que el vehículo donde Kseniya viajaba como copiloto, mientras su esposo conducía, chocó con un alce que atravesó la carretera.

Ella sufrió traumatismo craneoencefálico tras el aparatoso golpe, lo que comprometió su vida.

La organización Miss Universo expresó sus sinceras condolencias a la familia, amigos, “y a todos cuya vida fue tocada por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova”.

“Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla”.

¿Qué se sabe de Kseniya Alexandrova?

La originaria de Moscú, Kseniya Alexandrova, apenas se había casado el 22 de marzo pasado.

Comenzó su carrera como modelo a los 19 años en una agencia que confirmó la triste noticia de su muerte al publicar un comunicado donde la describían como “brillante, talentosa y extraordinariamente luminosa”.

“Con profundo pesar anunciamos que nuestra colega y amiga, la modelo Ksenia Alexandrova, falleció anoche”, anunciaron.

“Ella sabía cómo inspirar, apoyar y brindar calor a quienes la rodeaban. Para nosotros siempre será un símbolo de belleza, bondad y fortaleza interior”.

En 2018, luego de haberse coronado como Miss Rusia, fue relacionada con el actor Eduardo Verástegui.

Descanse en paz.