Imelda Garza Tuñón le sacó la máscara a Maribel Guardia y desmintió todo: ‘Es una campaña de desprestigio’

Imelda Garza Tuñón lanzó un fuerte descargo contra su exsuegra y abuela de su hijo, Maribel Guardia. La cantante, con pruebas en la mano, que en teoría la libran de las acusaciones hechas legalmente por la actriz ante la justicia, no aguantó más y fue firme en sus respuesta mediática contra la mamá de Julián Figueroa.

Con posteos como el siguiente: ‘No eres mi madre y no eres Dios, no me puedes condicionar utilizando a mi hijo para “castigarme”, es una persona, no un objeto! Ya van 10 días, ya probé mi inocencia, ¡quiero a mi bebé!’, Imelda Garza Tuñón le exige a Maribel Guardia que le entregue a su hijo.

Pero las frases aumentan la puja: ‘Esperaba a que me aprobaran las pruebas y dieran fe de que no son alteradas, ¿Maribel Guardia hasta cuando vas a parar? ¡No permitas que se sigan generando huellas permanentes en mi hijo! Ya están las pruebas con las autoridades que pedías (toxicológicas y periciales psicológicas), ahora cumple tu palabra y devuélveme a mi bebé!’, así, la cantante y actriz le exigió a la abuela de su hijo que le regresara al pequeño.

Imelda Garza Tuñón acusa a Maribel Guardia de armar una ‘campaña de desprestigio’

Imelda Garza Tuñón denunció públicamente en su Instagram que Maribel Guardia está manipulando la opinión pública en su contra, filtrando pruebas ‘que no son fehacientes’ y utilizando a su hijo como un medio de chantaje. ‘NADA justifica sus acciones’, afirmó la cantante, quien exigió la restitución inmediata de su hijo y aseguró que la actriz ha sacado de contexto imágenes y videos con ‘motivos perversos’.

La viuda de Julián Figueroa también advirtió que teme por su integridad y la de su familia, pues se han tomado ‘acciones contra personas cercanas a mí’ para involucrarlas en procesos legales injustos. En su mensaje, instó a Maribel Guardia a cumplir su palabra y devolverle a su hijo.

Las pruebas de Imelda Garza Tuñón y sus pedidos a Maribel Guardia Instagram.

Las 10 frases más fuertes de Imelda Garza Tuñón

Las declaraciones de Imelda Garza Tuñón reflejan su desesperación y enojo. Sus frases más impactantes exponen acusaciones directas contra Maribel Guardia, a quien señala de manipulación, chantaje e injusticia.