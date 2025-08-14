Tráiler y FECHA del regreso de Yadhira Carrillo a las telenovelas con ‘Los Hilos del Pasado’ en Univision

TelevisaUnivision anunció el próximo estreno de “Los hilos del pasado” en la señal de Univision.

Se trata de la renovada versión de la exitosa telenovela “El privilegio de amar”, que ahora protagoniza Yadhira Carrillo en su regreso a las telenovelas después de 16 años de ausencia.

“Los hilos del pasado” se trasmitirá a partir del 10 de septiembre a las 9 p.m. Este / 8 p.m. Centro por Univision y por ViX desde el 11 de septiembre. En México se estrenará durante octubre.

Un gusto y un sueñooo ver el gran regreso de la reina Yadhira Carrillo a las telenovelas 🥹🥹 #LosHilosdelPasado pic.twitter.com/PdhNDWB0Io — ✨Myna's Videos (@Myluckycharm426) August 13, 2025

¿Qué sabemos de “Los hilos del pasado”?

Yadhira Carrillo regresa como protagonista del melodrama producido por José Alberto Castro junto a Eduardo Santamarina. Bárbara López, David Zepeda y Emmanuel Palomares forman también parte del elenco estelar.

“Los hilos del pasado” cuenta la historia de Carolina (Yadhira Carrillo), una reconocida diseñadora de modas que está casada con Manuel (Eduardo Santamarina), un exitoso productor musical. En la cima de su carrera, su vida da un giro inesperado al conocer a Cristina (Bárbara López), una hermosa joven que despierta su rechazo al enamorarse de su hijastro Carlos (Emmanuel Palomares).

Lo que Carolina ignora es que Cristina es en realidad la hija que se vio obligada a abandonar veinte años atrás, víctima de los maltratos de doña Luisa, quien se opuso a que su hijo Salvador (David Zepeda) dejara el sacerdocio tras saber del embarazo. Con una vida marcada por secretos y heridas del pasado, Carolina luchará con todo su corazón para reparar los lazos rotos y entretejer nuevamente los hilos del amor que el destino le arrebató.

“Los hilos del pasado” se está grabando principalmente en México y varias de sus escenas transcurren en locaciones internacionales situadas en Miami, en Estados Unidos, y Milán y Lago de Como, en Italia. Laura Flores, Mark Tacher, Azela Robinson, entre otros, también forman parte del elenco estelar.