15 frases de Maribel Guardia en su conferencia: “Imelda necesita ayuda; tengo que proteger a mi nieto”

En la conferencia de prensa de Maribel Guardia, se confirmó que su nieto permanecerá otros 90 días lejos de su mamá.

Las autoridades deberán determinar el futuro del menor hijo del fallecido Julián Figueroa en los próximos tres meses, por lo que Maribel Guardia se dedicará a cuidarlo mientras espera que su exnuera acepte que tiene un problema.

Y es que en la conferencia de prensa donde habló tras la denuncia que interpuso por violencia familiar, Maribel Guardia reiteró que Imelda Garza Tuñón tiene problemas de adicciones y ella está dispuesta a ayudarla.

Asimismo, la actriz y cantante recordó que no es su intención quedarse con la custodia de su nieto, sino protegerlo hasta que su mamá sea una mejor versión para él. En 20 frases que aquí te presentamos, queda clara la postura de Maribel Guardia ante este caso que ha acaparado la atención del público y la prensa.

1. “Es muy difícil que le quiten un niño a su mamá, yo apuesto porque el niño se quede con su mamá, y apuesto porque Imelda se rehabilite. Espero que la ley, y que ella, se gane ese lugar procediendo correctamente, aceptando que tiene un problema, ese es el gran paso que tendría que dar decir ‘sí, estoy enferma’”.

2. “Si no regresa el niño con su mamá, sería una abuelita que estaría para cuidarlo y protegerlo el tiempo que Dios me preste vida”.

3. "(Su nieto) Él merece protección, merece ser amado, como madre tienes que demostrarlo y si ella no lo ha hecho es porque está enferma. Tiene 33 años, tiene que reaccionar, y si no reacciona, ¿qué va a ser de ese niño?”.

4. “Mi tranquilidad sería que ella aceptara que necesita ayuda. Le pido a Dios que se reestablezca y sea la madre que (su nieto) merece”.

5. “Le dije (a Julián Figueroa) que íbamos a estar siempre juntos, pero tenía que tomar esta decisión, es una de las decisiones más difíciles de mi vida... odio los escándalos, trato de no estar en problemas, trato de contestar”.

6. "(Mi nieto) merece una mamá que lo proteja, y le pido a Dios por ella para que acepte que tiene un problema. Me duele mucho que nuestra relación haya terminado así.”

7. “Si esto acaba con mi carrera, que acabe con mi carrera...”.

8. “Mi hijo murió del corazón. Julián siempre tuvo problemas del alcohol, la diferencia es que Julián lo aceptó, y si lo aceptaba”

9. “Yo quiero que Imelda se rehabilite, pero ella no acepta que tiene un problema, y eso es fundamental. Tiene 33 años y yo no tengo la autoridad para internarla”.

10. “Le he dado esa renta de ese departamento (propiedad de Maribel) a Imelda, son 23 mil pesos que ella tiene al mes para sus chicles. A ella le compro ropa, medicinas, le he dado todo”.

11. “Yo sé que tiene a su mamá, y quiero que estén juntos, pero una madre sana”.

12."(Imelda) Ella merece estar con su niño, pero el niño no merece a una madre que está enferma y no le puede dar la seguridad”.

13. “Le puse un póster de su mamá en el cuarto, le dije que su mamá lo ama, lo puse a rezar todos las noches por ella. Sabía que el niño de todas maneras iba a salir lastimado”.

14. “Tengo que proteger a mi nieto, porque si la mamá no lo protege, tiene abuela. Y aunque muchos me critiquen, cualquier abuela haría lo que estoy haciendo”.

15. (Sobre el supuesto tráfico de influencias) “No he tenido ninguna ayuda de ningún tipo. Qué triste no confiar en una Fiscalía que protege a los niños, yo no conocía al Fiscal”

Y sobre su marido, Marco Chacón, dijo: