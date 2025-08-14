Suscríbete
Christian Nodal denuncia campañas pagadas de “hate” contra Ángela Aguilar

Christian Nodal colocó el tema frente al reflector durante su entrevista con la periodista Adela Micha: el odio que ha recibido Ángela Aguilar no es natural, es intencional, pagado.

August 14, 2025 
Luz Meraz
Nodal-Angela.png

Las que da Nodal sobre el inicio de la relación no cuadran con las de Ángela y Cazzu. Esto complica su narrativa pública.

Youtube/Instagram

En palabras directas: “Está comprobado… son campañas que se han pagado”, declaró Nodal, quien cuestiona sin tapujos por qué alguien invertiría para atacar la imagen de su esposa.

“No es una ola de críticas: según él, es un “hostigamiento armado, disfrazado de opinión”
Christian Nodal

Queda la duda: ¿quién está detrás de esto? Nodal se encogió de hombros , “no sé”, pero dejó claro que hay evidencia. Para él, esto exige mirar con lupa los algoritmos, la intención y el posible financiamiento al “hate”.

“No es normal”
Christian Nodal

Desde la publicación de la entrevista con Adela Micha, las redes se encendieron cuando el intérprete habló de fechas.

La relación entre Nodal y Cazzu terminó el 8 de mayo, y solo seis días después, el 14 de mayo, ya estaba en un nuevo vínculo con Ángela. Apenas quince días más tarde, el 29 de mayo, se casaron en Roma, en una boda “espiritual”

¿O quizá fue un amor tan intenso como veloz?
Ángela afirma que su relación existía meses antes de hacerlo público, en contraste con la versión de Nodal. Esta disparidad en los tiempos ha puesto a ambos bajo lupa. Las redes han reaccionado con memes, críticas y acusaciones de engaño.

En X se lee: “Mejor no hubiera dicho fechas… confirma TODO”, o “Él solito se canceleó”.

Por su parte, Pepe Aguilar, padre de Ángela, recibió comentarios diciendo que es “el papá más alcahuete”, cuestionando su rol.

Periodistas de espectáculos, como Pati Chapoy, opinaron que Nodal “no aprende” y que sus declaraciones reviven polémicas anteriores

Entre ex-parejas y nueva vida

Algo importante es que Christian Nodal defendió a capa y espada a Ángela: “Si se burlara de mi ex o de mi hija, no estaría con ella”.

Sobre su ruptura con Cazzu, dijo que fue ella quien propuso que tuviera otra relación mientras él aún estaba con ella, lo cual “rompió” su corazón.
También afirmó que actualmente el contacto con su hija Inti se da únicamente a través de abogados.

El cantante afirmó que el vínculo con Ángela nació en la pandemia de 2020, entre videollamadas y la producción del éxito “Dime cómo quieres”, un presagio de que algo iba más allá de lo profesional. Hoy, la pareja vive en Estados Unidos, comparten proyectos y preparan una unión por la iglesia tras su ceremonia en Roma.

Una acusación muy seria

Christian Nodal asegura que el odio hacia Ángela es resultado de campañas pagadas. Pregunta: ¿quién financia estas estrategias digitales? El cantante asegura que todo el odio hacia su actual esposa es orquestado, sugiriendo que han invertido mucho dinero para hablar mal de la hija más pequeña de Pepe Aguilar.

“Está comprobado, lo tienen comprobado, son campañas que se le han pagado para Ángela. No es normal el hate que ha recibido.”

En diferentes momentos de la entrevista con Adela Micha, se encargó de defender la relación con su esposa, negando que haya existido infidelidad o engaño hacia Cazzu e insistiendo en que los rumores que rodean su relación son falsos. “Lo que ha vivido Ángela es un hostigamiento armado”, aseguró.

