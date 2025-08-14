Jordi Rosado en puertas de entrevistar a Luis Miguel: “Las pláticas están abiertas”

Yordi Rosado, quien se ha destacado en los últimos años como entrevistador imprescindible en YouTube y Spotify, confirmó que está en negociaciones para entrevistar nada más y nada menos que a Luis Miguel, “El Sol de México”.

No es un rumor; son conversaciones que avanzan, aunque aún no hay luz verde oficial. Durante su paso por la alfombra roja de Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas, Yordi soltó sin filtros que está buscando a Luis Miguel.

“Sí he estado muy cerca de la gente de Luis Miguel para hacer una entrevista… llevamos mucho tiempo platicando y gestionando. No es que ya vaya a existir la entrevista, pero se sigue platicando la oportunidad de que pase. Yo espero que se logre. La comunicación está abierta de ambos lados”

Luis Miguel, con apenas dos o tres conferencias de prensa en los últimos años (y casi siempre a medios internacionales), rara vez se expone a una entrevista. Si esta vez se concreta, sería un momento inédito para su imagen pública.

Se ve difícil: Johana Vega-Biestro

En el programa Sale el Sol, donde transmitieron las declaraciones de Yordi, las periodistas María Alvarado y Johanna Vega-Biestro, coincidieron en que es muy difícil que Luis Miguel acepte una entrevista con Yordi Rosado o cualquier otro medio.

“Yo no creo que Luis Miguel vuelva a dar una entrevista”, dijo Vega-Biestro. Mientras Alvarado afirmó: “Antes hacía conferencias. Bueno, a México nos hace siempre a un lado. Daba conferencias y una o dos entrevistas a medios internacionales. Y ahora ya a nadie”.

Gustavo Adolfo Infante recordó: “La última que dio me parece que fue en Viña del Mar con una muchacha muy guapa. Las últimas que dio en México las dio a Alatorre y a López Dóriga y desde entonces no ha vuelto a dar”.

¿Será que logre la entrevista?

Rosado no es cualquier entrevistador. Con más de 22 millones de seguidores y una reputación construida con pláticas que han sacudido la industria, como la reveladora entrevista con Luis de Llano que terminó impulsando cambios legales tras la denuncia de Sasha Sokol, ha demostrado que sus espacios no solo entretienen, también transforman.

Al mismo tiempo, prepara su regreso en vivo: Enrollados: Show en Vivo, un retorno con nostalgia a Otro Rollo junto a Adal Ramones, con 25 fechas por toda la república y boletos a la venta desde el 15 de agosto

Será muy difícil que El Sol de México acepte y si Yordi lo logra estaría frente a un hecho inédito, pero que muchas y muchos fans esperan.