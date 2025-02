Último minuto: Imelda Garza Tuñón presentó pruebas que podrían anular la demanda de Maribel Guardia

Última hora: durante la conferencia de prensa que ofreció Maribel Guardia a medios de comunicación, Imelda Garza Tuñón emitió un nuevo comunicado negando cualquier tipo de adición como lo señaló la actriz hace unos instantes.

Con las declaraciones de la cantante y exnuera de Maribel Guardia, se abre un nuevo capítulo en la pelea entre Imelda Garza Tuñón y la mamá de Julián Figueroa. Según informó la cantante, presentó pruebas periciales ante la justicia que comprueban que está limpia de consumo de sustancias y que está apta para tener la custodia de su hijo de 7 años.

Imelda Garza vs. Maribel Guardia TVyNovelas

Imelda Garza Tuñón presentó pruebas toxicológicas: quiere recuperar a su hijo

A la salida de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, Imelda Garza Tuñón habló con los medios y reveló que tiene pruebas para dar la pelea a las acusaciones de Maribel Guardia y que hoy la tienen alejada de su hijo.

‘Presenté pruebas que me hice con una perito certificada y aprobada por la fiscalía’, dijo la cantante en rueda de prensa y agregó: “Presenté mis toxicológicos y los voy a publicar hoy en la tarde’, advirtió la mamá del hijo de Julián Figueroa, fallecido en el 2023.

Imelda Garza Tuñón aseguro que se quiere mantener lo más positiva posible, la razón, así lo explicó la cantante: ‘Porque está mi hijo de por medio y no quiero que él sufra. Al final del día él es el más afectado y yo ya quiero estar con él’.

Imelda Garza Tuñón plantó raya contra Maribel Guardia

Tal como lo prometió hoy en la charla con los periodistas, Imelda Garza Tuñón publicó las pruebas probarían su inocencia frente a las acusaciones de su exsuegra Maribel Guardia. En la publicación, la cantante y actriz mandó un contundente mensaje.

‘No eres mi madre y no eres Dios, no me puedes condicionar utilizando a mi hijo para “castigarme”, ¡es una persona, no un objeto! Ya van 10 días, ya probé mi inocencia, ¡quiero a mi bebé!’, escribió Imelda Garza Tuñón en su mensaje dirigido al público y con un texto que sin mencionar a Maribel Guardia, va dirigido a ella.

“Esperaba a que me aprobaran las pruebas y dieran fe de que no son alteradas, ¿Maribel Guardia hasta cuando vas a parar? ¡No permitas que se sigan generando huellas permanentes en mi hijo! Ya están las pruebas con las autoridades que pedías (toxicológicas y periciales psicológicas), ahora cumple tu palabra y devuélveme a mi bebé!”, agregó Imelda Garza Tuñón en un nuevo posteo.