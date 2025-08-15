Suscríbete
¡Ya nació! Ricardo Margaleff y su esposa Annush Hanessian dan la bienvenida a su bebé

El conductor de las pregalas y postgalas de ViX compartió la emoción.

August 14, 2025 
MrPepe Rivero
Ricardo Margaleff comparte la feliz noticia del nacimiento de su bebé

La pregala y postgala en ViX de La Casa de los Famosos México serán muy especiales este jueves 14 de agosto de 2025 para Ricardo Margaleff.

El conductor compartió la felicidad por el nacimiento de su bebé, una pequeña niña a quien reciben con todo el amor familiar.

Con un emotivo video y un par de imágenes, desde el hospital, el compañero de Wendy Guevara, se mostró feliz por conocer a su pequeñita.

El actor de series y programas como ‘Me Caigo de Risa’, ‘Hermanos y Detectives’ y ‘Una Familia de 10’, confirmó la feliz noticia en su cuenta de Instagram.

Junto a su esposa Annush Hanessian y su hijo Matías, ahora serán una hermosa familia de cuatro integrantes.

Así dio a conocer el embarazo

Hace unos meses, Ricardo Margaleff compartió la feliz noticia en sus redes sociales: “NO LE PUEDEN DECIR A NADIE!!! Pero después de muchos años deseando ser una familia de 4, DIOS nos da la oportunidad de recibirte en nuestro hogar y seguir aprendiendo, ahora de la mano de nuestros dos hijos”.

“A nosotros los MARGANESSIAN nos da mucha felicidad compartirles esta gran noticia, que nos hace sentir mucha ilusión y nos llena el alma gran emoción!”

“GRACIAS DIOS POR SER TAN BUENO CON NOSOTROS! Bienvenid@ a nuestra familia, estamos seguros que te divertirás mucho”, anotó Ricardo.

Cabe recordar que desde 2020 ya querían tener otro hijo, pero debido a la pandemia y las complicaciones que eso traía a las mujeres embarazadas, prefirieron esperar. Ahora, en 2025, ha llegado el momento para darle la bienvenida a su nueva bebé.

