Famosos

Los memes tampoco perdonan a Christian Nodal: se ríen y dudan de su “calendario de amor”

La versión del cantante sobre las fechas en las que rompió con Cazzu y comenzó su relación con Ángela Aguilar fue motivo de memes

August 14, 2025 • 
Alejandro Flores
nodal memes.jpg

La versión de Christian Nodal no convenció a todos

Instagram

De acuerdo con su línea de tiempo, Christian Nodal rompió con Cazzu el 8 de mayo. Y el 20 comenzó a aparecer públicamente con Ángela Aguilar. Y días antes había hablado con Cazzu para avisarle que iban a salir esas fotos. Para el 24 de mayo, ya se había casado con Ángela en Roma. Todo esto narrado por él mismo en la entrevista con Adela Micha en el canal La Saga.

Pero al abundar en las explicaciones, Nodal tuvo algunos contradicciones: en otro fragmento de la entrevista dijo que la boda no fue el 24 sino el 29, después de un concierto en Ensenada. Pero entonces ya no cuadra el hecho de que hubiera hablado con Cazzu antes de la boda.

meme nodal dos.png

Dos naciones “unidas”

X

Tampoco se puede explicar que Nodal haya felicitado a Cazzu por el Día de las Madres, el 10 de mayo, con un video en redes sociales, ya que supuestamente para esa fecha ya habrían terminado.

Al darse cuenta de su contradicción, Nodal rectificó: “bueno, lo que pasa es todo eso ya estaba grabado, también lo del día del padre que salió en junio”.

@ines.olco4

Sacando cuentas clarísimas jajajaaj #fyp #pyf #viral #tiktok

♬ sonido original - Inés Oliva

Lo cierto es que semejante confusión de fechas y romances ha provocado un montón de memes, parodias y canciones que tratan de desentrañar el misterio de cuándo fue exactamente que Nodal comenzó a andar con Ángela Aguilar y si eso significa que le fue infiel a Cazzu o si por el contrario, fue un hombre de ideales que, como él mismo dice en la misma entrevista con La Saga:

“Un hombre debe terminar su relación anterior antes de comenzar otra o de empezar a enamorarse”.

mem nodal 6.png

En la defensa de su cronología, Nodal parece haber cometido un error que los memes le cobraron muy caro: tuvo un primer enamoramiento con Ángela Aguilar durante la pandemia, época en la que era novio de Belinda. ¿Significa entonces que le fue infiel a Beli?

meme nodal.png

Nodal fue comparado con Yordi Rosado

X

Lo cierto es que Nodal asegura que Ángela Aguilar es la mujer con la que quiere envejecer y morir, y que nunca antes había sentido el amor que siente ahora.

@roycuervo1

Nodal ya habló y dice fechas de todo lo que pasó durante la polémica mediática. 😱#nodal #chismesito #angelaaguilar #cazzu #chismestiktok

♬ sonido original - Roy cuervo

Christian Nodal
 Ángela Aguilar
 Cazzu
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
