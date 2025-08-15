Los memes tampoco perdonan a Christian Nodal: se ríen y dudan de su “calendario de amor”

De acuerdo con su línea de tiempo, Christian Nodal rompió con Cazzu el 8 de mayo. Y el 20 comenzó a aparecer públicamente con Ángela Aguilar. Y días antes había hablado con Cazzu para avisarle que iban a salir esas fotos. Para el 24 de mayo, ya se había casado con Ángela en Roma. Todo esto narrado por él mismo en la entrevista con Adela Micha en el canal La Saga.

Pero al abundar en las explicaciones, Nodal tuvo algunos contradicciones: en otro fragmento de la entrevista dijo que la boda no fue el 24 sino el 29, después de un concierto en Ensenada. Pero entonces ya no cuadra el hecho de que hubiera hablado con Cazzu antes de la boda.

Dos naciones “unidas” X

Tampoco se puede explicar que Nodal haya felicitado a Cazzu por el Día de las Madres, el 10 de mayo, con un video en redes sociales, ya que supuestamente para esa fecha ya habrían terminado.

Al darse cuenta de su contradicción, Nodal rectificó: “bueno, lo que pasa es todo eso ya estaba grabado, también lo del día del padre que salió en junio”.

Lo cierto es que semejante confusión de fechas y romances ha provocado un montón de memes, parodias y canciones que tratan de desentrañar el misterio de cuándo fue exactamente que Nodal comenzó a andar con Ángela Aguilar y si eso significa que le fue infiel a Cazzu o si por el contrario, fue un hombre de ideales que, como él mismo dice en la misma entrevista con La Saga:

“Un hombre debe terminar su relación anterior antes de comenzar otra o de empezar a enamorarse”.

En la defensa de su cronología, Nodal parece haber cometido un error que los memes le cobraron muy caro: tuvo un primer enamoramiento con Ángela Aguilar durante la pandemia, época en la que era novio de Belinda. ¿Significa entonces que le fue infiel a Beli?

Nodal fue comparado con Yordi Rosado X

Lo cierto es que Nodal asegura que Ángela Aguilar es la mujer con la que quiere envejecer y morir, y que nunca antes había sentido el amor que siente ahora.