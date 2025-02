Imelda Tuñón está lista para demostrar que es una buena madre: "¡Lucharé con todas mis fuerzas!” | EXCLUSIVA

Te presentamos un fragmento de la extensa entrevista que está en nuestra edición impresa de esta semana...

El martes 21 de enero Maribel Guardia hacía público el proceso legal que había iniciado contra la madre de su nieto, Imelda Tuñón. Ese mismo día, Imelda fue separada de su hijo, pues, aparentemente, las acusaciones hechas por Maribel Guardia pusieron en entredicho la crianza de Imelda, considerando que el menor estaba en riesgo, por lo que las autoridades designaron que el pequeño estuviera al cuidado de Maribel por 10 días naturales.

A partir de ahí, supuestas pruebas fueron filtradas, mismas que podrían inculpar a Imelda de malos comportamientos, pero sin demostrar de manera real que eso sucediera. En la confusión mediática, presuntamente, algunos amigos de Julián Figueroa e Imelda opinaron en diversos medios, pero con una visible sed de fama que hacía en todo momento perder la seriedad del proceso legal.

En un desesperado recurso por recuperar a su hijo, Imelda presentó una petición formal ante Derechos Humanos y un antidoping, mientras que Maribel asegura que lo único que quiere es el bienestar de su nieto.

En entrevista exclusiva para TVyNovelas, Imelda Tuñón, quien en espera ver de nuevo a su hijo, nos abre su corazón para contarnos cómo la está pasando en estos difíciles momentos.

¿Cómo han sido estos días sin tu hijo?

“Muy feos, muy muy feos, yo le pido a todas las mujeres que están pasando por lo mismo, que nos unamos para que no sigan pasando estas cosas. Yo voy a apoyar a todas las que me contacten; de hecho, he estado platicando con varias mamás que están en situaciones similares y pues no puede seguir pasando esto, no se pueden arrebatar niños de las madres sin tener pruebas”.

¿Has sabido algo de tu hijo?

“Nada, no lo he visto, solamente supe que no fue a la escuela, yo me quedé con su mochila, con gusto hubiera dejado su mochila para que pudiera ir a la escuela”.

Maribel Guardia e Imelda Garza Getty Images

¿Anímicamente cómo estás?

“Me siento cansada, pero optimista, yo sé que tengo que estar bien para que mi hijo esté bien. Han sido días muy complicados para mí, como madre a la que se le arrebata a su único hijo, así como para mi familia, son momentos complicados que hemos decidido enfrentar juntos para apoyarnos tanto psicológica como emocionalmente”.

¿Sientes que puede cambiar la relación con tu hijo o que pudo haber sido influenciado en tu contra?

“Es imposible no plantearme esta idea, pero trato de ser lo más positiva para no alterarme y poder seguir adelante en la lucha por recuperarlo. Trato de pensar que no se le ha hablado mal de mí y que pronto encontraré una explicación prudente para explicar mi ausencia cuando vuelva a tenerlo en mis brazos”.

Julián Figueroa habría excluido a Imelda Garza de su testamento Instagram

Para Julián Figueroa era importante que la familia siempre estuviera unida...

A la muerte de tu esposo, ¿te imaginabas pasar algún proceso legal por tu hijo?

“Nunca me imaginé pasar por esto porque no es algo que puedas ver venir, sobre todo, cuando mi disposición siempre fue ayudar a su abuelita a pasar por este duelo tan complicado que fue perder a su único hijo. Siempre traté de que se acercara a José Julián y que encontrara consuelo en él sin darme cuenta de que tal vez le estaba permitiendo tomarse atribuciones que le corresponden a una madre y no a una abuela”.

¿Qué impacto emocional ha tenido en ti esta situación legal con respecto a tu hijo?

“Ha sido una montaña rusa de emociones, siempre he pensado que soy una mujer muy fuerte, pero en estos momentos me doy cuenta de que soy aún más fuerte de lo que me imaginé y que soy de capaz de luchar con todas mis fuerzas. Mi objetivo es mi hijo, por lo cual trato de ser lo más optimista que puedo. No voy a negar que en las noches tengo muchos problemas para dormir y que tardo aproximadamente una hora en conciliar el sueño porque las ideas se atropellan en mi mente y puedo llegar a ser mi peor enemiga”.

Hasta el momento serán las autoridades las que determinen si la madre o la abuela tienen la razón.