Alma Cero se derrumba al contar sobre la esquizofrenia de su abuela: “Era mi chiquita, era mi niña”

La actriz de teatro y televisión, Alma Cero, reconocida por personajes como’ Rosa Aurora’ en la icónica ‘María de todos los ángeles’ o ‘La Jarocha’ en ‘Lagunilla mi barrio’, abrió su corazón y contrario a como siempre se le ve, alegre y sonriente, contó un episodio de su vida que la mantuvo al borde del llanto.

Como nunca, Alma Cero habló de su abuela, “mi niña, mi chiquita”, quien fue diagnosticada con esquizofrenia desde la niñez.

Fue durante una emotiva charla con ‘El Borrego’ Nava, para su podcast ‘El Rebaño del Borrego’, donde abordó las experiencias vividas junto a su abuela Ofelia.

“Mi abuela fue diagnosticada con esquizofrenia desde los 11 años y gran parte de su juventud y su niñez estuvo en el San Bernardino, un hospital psiquiátrico. Te puedo decir que mi abuela era la siempre viva, era la mejor narradora de historias que te podías topar”, compartió la actriz.

Alma reveló que su abuela estuvo siempre controlada, pero vivía contando relatos que la alejaban de la realidad.

“A mí me encantaba oír sus historias y que se saliera por la tangente, inventara cosas, al final decía que ella era japonesa, pero que había perdido su pasaporte, cosas así, y era una magia oírla, te lo juro”, mencionó la también comediante.

Incluso, dijo que el famoso ‘Albertano’ estaba con ella en un ensayo que pudo ser presenciado por doña Ofelia.

“Ariel Miramontes un día me acompañó y ella nos vio en el ensayo y decía ‘Wuuu, otra vez’. Y Ariel decía ‘regálame a tu abuela, por favor’. Era mágica”, mencionó Alma Cero.

Gran parte de su vida estuvo “controlada”, sin embargo, hubo un episodio dramático tanto para la actriz como para su abuela. “Tuvo sus momentos de lucidez, pero cuando fallece mi mamá le regresa… ahí es donde es el pivote total donde la perdemos totalmente”.

Sobre la partida de la madre de Alma, asegura que doña Ofelia “no entendía lo que estaba pasando, ella pensaba que estaba en una reunión y se fue guapísima con su manto negro y decía ‘La Doña y yo utilizamos este vestido’”.

Alma Cero no reveló más detalles sobre su abuelita, pero se encargó de afirmar que era muy divertida, “pero yo estoy segura que contaba historias para no vivir su realidad”, finalizó.

