Encuentran episodio perdido de ‘El Chavo del 8’ que fue grabado en las playas de Cancún en 1980

Otro peculiar episodio del programa salió a la luz gracias a los fanáticos latinoamericanos.

Enero 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
El-Chavo-del-8-Cancún.jpg

Un episodio de ‘El Chavo del 8' fue grabado fuera de la vecindad.

YouTube

Para finales del 2025, un fanático de la popular serie ‘El Chavo del 8’ dio a conocer que encontró en su casa una grabación, en un viejo videocasete, de un episodio perdido del programa.

La grabación presenta la trama de ‘Goteras en la casa de Don Ramón’, un episodio donde ‘El Chavo’ ayuda al personaje encarnado por Ramón Valdés a lidiar con las filtraciones de agua en la vecindad.

La cinta fue recuperada por un fanático originario de Puerto Rico, quien conservó el material desde 1973.

Y ahora, el mismo coleccionista de la serie notificó que halló una grabación de otro episodio desconocido que fue filmado en las playas de Cancún.

El fragmento representa una de las piezas más buscadas por quienes investigan la historia del clásico de la televisión.

El hecho de que exista un capítulo filmado fuera de la tradicional vecindad era un rumor entre los fanáticos de ‘El Chavo del 8’, por ello el hallazgo emociona tras confirmarse que los personajes no sólo vivieron aventuras en Acapulco, como se creía hasta ahora.

La grabación corresponde a un episodio del programa ‘Chespirito’ donde los personajes aparecen disfrutando de las playas de Cancún. La cinta podría ser de 1980, aunque es probable que haya sido transmitida nuevamente en 1983.

El descubrimiento de este episodio parcial ha reavivado el interés por la preservación del archivo audiovisual de ‘El Chavo del 8’ y abre nuevas preguntas sobre otros posibles capítulos extraviados.

‘El Chavo del 8’, creado por Roberto Gómez Bolaños, alcanzó popularidad en toda Latinoamérica desde su estreno en los 70. Aunque la serie surgió en México y reflejaba aspectos de la vida cotidiana de ese país, su impacto trascendió fronteras

En Argentina, Perú, Colombia, Chile y Venezuela, ‘El Chavo del 8’ se convirtió en un fenómeno cultural.

Las frases y escenas del programa pasaron a formar parte del habla popular y de la vida diaria. Incluso décadas después de su emisión original, los episodios se siguen retransmitiendo con altos niveles de audiencia, superando a menudo a producciones locales.

El Chavo del 8 roberto gómez bolaños
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
