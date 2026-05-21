Cynthia Klitbo se desmarca contra el BULLYING que le hacía Ludwika Paleta a su sobrina Christel en ‘Carrusel’

“Mi sobrina es mi sobrina antes que nadie”.

Tremendas declaraciones de Christel Klitbo sorprendieron, pues destapó que cuando comenzó su carrera en la telenovela infantil ‘Carrusel de niños’, fue víctima de exclusiones, empujones y encierros. El del bullying que le hacían sus compañeros la principal responsable era Ludwika Paleta.

Fue durante las grabaciones del melodrama, de 1989, cuando tuvo que enfrentar un ambiente hostil. Y que “la güera de ojos azules” -entonces ‘María Joaquina’, una de las protagonistas- habría liderado el maltrato.

Según Klitbo, quien era la niña más pequeña del elenco, las situaciones de acoso se manifestaban de múltiples formas desde exclusiones prolongadas hasta conductas físicas agresivas.

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“Me dejaban de hablar por meses, me empujaban, me encerraban en los camerinos, me pegaban, o sea, de todo. Las niñas. Porque era una c*lera Ludwika Paleta”, declaró la actriz al podcast ‘Nacha Rock’.

La actriz confesó que sus compañeros le hicieron vivir “un infierno”, lo que generó recuerdos negativos.

“No me acuerdo de que sus papás la consintieran mucho. Me acuerdo que su mamá era un amor, pero sí es verdad que (en producción) había un tema de que Ludwika era: ‘Wow, la güera de ojos azules, polaca’”, sostuvo Klitbo.

Sin embargo, al paso del tiempo, aclaró que su experiencia no es un juicio sobre Ludwika, pues “igual y ya no es mala persona, ya no me llevo con ella, ya no sé. Capaz que ahora es una persona encantadorsísima, pero en ese entonces era... Me llevaba tres o cuatro años, ella era obviamente la líder de todo”.

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Tras los explosivos dichos de Christel, la prensa le cuestionó a la villana de las telenovelas sobre la experiencia de su sobrina, a lo que fue tajante al decir que ella no estuvo presente y que tenía su propia carrera.

“Mi sobrina es mi sobrina antes que nadie. Yo estaba trabajando, Christel tenía 6 años, ella es la que más debe saber cómo le fue… no estuve presente, puedes preguntarle. Mi mamá, si viviera era la que la acompañaba”, manifestó.

Sobre la misma línea, dijo que “yo tenía como 20 años y Christel estaba empezando en ‘Carrusel’, yo tenía mi propia carrera y ella la suya, la acompañaba su mamá o mi mamá. Nunca fui a una gira de ‘Carrusel’, nunca fui a una fiesta de ‘Carrusel’ y no participé en ‘Carrusel’, no te puedo decir”, concluyó.

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En tanto, Ludwika Paleta no ha hecho ninguna declaración pública sobre las acusaciones hechas por Christel. Sin embargo, en entrevistas anteriores, Paleta ha expresado que guarda recuerdos positivos de su paso por ‘Carrusel’.