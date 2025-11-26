Hijo de Vicente Fernández Jr. revela distanciamiento con su padre; no lo apoya: “cada quien su vida”

“Yo no tengo el apoyo de absolutamente nadie y la gente piensa que la tengo”.

Ramón, hijo de Vicente Fernández Jr. sorprendió con sus declaraciones, pues cuando internet pensaba que todo entre la familia iba viento en popa, sobre todo por el próximo nacimiento de su medio hermano, destapa la ruptura.

El joven de 29 años ventiló que no se habla con su padre desde hace meses, y si bien no quiso aclarar si el truene en la relación tiene que ver con el embarazo de Mariana González, sí dijo que no cuenta con el apoyo de Vicente Fernández Jr., ahora que busca dedicarse a la música.

El músico, que se hace llamar “el disidente de la dinastía”, hizo todas estas revelaciones en el podcast ‘De qué estás hecho’.

“Yo, de eso, no me gustaría hablar, simplemente les deseos lo mejor; tengo meses de no hablar con mi papá, meses”, expresó Ramón.

Expresó también que, al igual que su papá -en cierto momento-, su abuelo y primos, busca dedicar su vida a la música. Sin embargo, al no contar con la ayuda de Fernández Jr. está trabajando de forma independiente en su formación artística.

“Cada quien su vida, cada quien sus familias, cada quien sus cosas, yo no tengo el apoyo de absolutamente nadie y la gente piensa que la tengo”, precisó.

Pese a estar solo, Ramón no lamenta la situación sino que busca, por sus propios medios, hacerse un camino, y asegura que va en la dirección correcta pues ya tiene colaboraciones con otras jóvenes promesas, como con Manuela, hija de Alejandro Sanz, con quien ya compuso dos melodías.

“Yo no puedo hablar por Manuela, lo que yo puedo decir es que escribimos dos canciones muy padres, muy bonitas y muy fuertes”, indicó.

Pero la ruptura con a familia es un tema reciente, pues con atención contaba en exclusiva para TVyNovelas, que “el apellido sí abre puertas, es un honor y una bendición, un compromiso enorme, pero justo por eso quise esperar mi momento para presentar mi propuesta y no quedar mal parado, espero ser un digno representante de la dinastía, en donde esté mi abuelo yo sé que está muy muy feliz y orgulloso de este proyecto. Él sabía que yo quería cantar desde chiquito, me encantaba ir a sus conciertos, le pedía ir a sus giras nada más para empaparme, para aprender y mi Tata me apoyó con mi decisión, lo que me dijo fue que lo que quisiera hacer, lo hiciera, pero por mis propios méritos, fue mi gran ejemplo porque me motivó a salir adelante, yo soñaba ser como mi abuelo”.

Con su álbum debut, Ramón era comparado con su tío Alejandro, cuando a principios de los 2000 se salía del convencionalismo familiar para explorar otro ritmo con una imagen más “popera” que lo adentró en otro mercado. Asegura que sus canciones están inspiradas en vivencias personales.

Hace un año apenas, aseguraba que el reto más grande fue cuando se metió al estudio a grabar lo que hasta hace poco era un sueño. “Suele ser desafiante cuando tus familiares han hecho cosas increíbles, hasta legendarias en la música.

“Pero la satisfacción más grande que tengo es escucharlo y sentir que se hizo un buen trabajo. Yo no hice este género para diferenciarme de mis familiares, simplemente en este momento conecté con ese sonido y siempre admirando lo que mis parientes han hecho”.

Al preguntarle sobre la competencia que pudiera existir entre los integrantes de su familia que hacen su propia carrera musical, Ramón contestó: “Yo a todos mis familiares que están en este medio los respeto muchísimo, los quiero y siempre he dicho que el chiste es que nos vaya bien a todos, el sol sale para todos y en lo personal, pienso que tengo la suficiente competencia cada vez que me veo en el espejo, por eso todos los días ensayo, vocalizo, cuido mi alimentación, tengo la mente tranquila, en eso me enfoco”.

Trabajar al lado de ‘El Potrillo’ era una de sus mayores metas y decía que ya trabaja para lograrlo.