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¿Quién se peleó con quién en la primera nominación de La Granja VIP? Estos son los nominados

El reality show tuvo sus primeros pleitos en la fogata de nominación

Septiembre 09, 2026 • 
Alejandro Flores
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Adal Ramones anunció nuevas dinámicas

Insagram La Granja VIP

La Granja VIP ya tuvo sus primeros conflictos.

La comida ha sido uno de los principales temas por los cuales los granjeros han peleado durante los primeros días del reality show.
Pero también el trabajo de los peones y las bromas de Bicolor ha sido motivo de enfrentamientos entre los granjeros que todavía no cumplen una semana dentro de la granja.
Este miércoles 9 de septiembre es la primera fogata en la que se nominan con base en las simpatías y animadversiones que han surgido entre ellos.
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¿Quién nominó a quién en La Granja VIP?

Adal Ramones, conductor estelar de La Granja VIP anunció además que después de las nominaciones, el público elegirá al “Más Gallito”, es decir, el granjero que nominó de mejor manera.
Hay que recordar, además, que María Karuna y Bicolor ya están nominados desde el primer día.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
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La fogata de nominación sucede ahora y te la informamos conforme sucede:

  • La primera nominación fue de Natalia Alcocer, quien nominó a Rafa Mercadante porque, “se está haciendo chiqiuito” en cuanto a personalidad dentro de la granja

  • Pascal nominó a la Coreañera, a quien consideró que le falta integrarse a los grupos.
  • Pimpi llamó Pascal para nominarlo por una extraña razón: piensa que Pascal la trata distante porque en realidad le gusta
  • Azalia nominó a Claudia porque le dijo vasca a su comida. Claudia le pidió disculpas y le prometió que pronto va a amarla. “No lo creo”, dijo Azalia.
  • María Karuna nominó a Pimpinela Escarlata pues consideró que la nota poco participativa.

  • Niurka se enfrentó a Azalia para nominarla por considerarla una contrincante inteligente. Azalia quiso responderle pero Niukra la interrumpió y entonces decidió callar y no hablar más.

  • Bicolor se enfrentó a Pascal y lo nominó porque consideró que lo trató de manera violenta. Pascal se justificó y le dijo: “Si eres peón tienes que trabajar”.
  • Julio Camejo llamó a Mónica para nominarla: “Sé que nos estamos empezando a conocer pero quiero que seas la Mónica esa...”, le dijo en relación a que no ha sido lo graciosa que prometió.
  • Kunno nominó a Rafa Mercadante y suscitó un pleito verbal que estuvo a punto de explotar. Kunno le dijo “queda bien” y lo acusó de “clavar cuchillos por la espalda”. Rafa le quiso responder con el argumento de que lleva una carrera de 30 años y respeta a las personas pero Kunno lo interrumpió constantemente y terminó por gritarle de cosas.

  • Ivonne Montero tomó a la Coreañera y la nominó pero más importante que eso fue lo que hizo con ella: ahí mismo en el fogatero la tomó de las manos y la hizo gritar tres frases de empoderamiento.

  • Fernando Lozada nominó a Rafa Mercadante por las mismas razones que Kunno.
  • Mono Osuna llamó a Niurka al fogatero y la nominó porque dijo que no le ha permitido conocerla.
  • Bebeshita nominó a Claudia pues le dijo que no la valora y se quejó amargamente.
  • Kenny llamó a Rafa Mercadante y primero le confesó que le gusta. Luego le reclamó que grita todo el tiempo y por eso lo nominó.
  • Mónica nominó a Rafa Mercadante a quien le pidió mayor control
  • Manelyk también llamó a Rafa y le dijo “insoportable”. Le pidió que la respetara y no le hablara de manera condescendiente.

¿Quiénes son los primeros nominados de La Granja VIP?

El primer nominado del fogatero fue Rafa Mercadante con 6 puntos.
Las puntuaciones también dieron un empate con 3 puntos entre Mónica y Coreañera, por lo que el capataz, Julio Camejo, tuvo que decidir quién de los dos.

“Para ser congruente con lo que dije, tengo que elegir a Mónica”, dijo Camejo, quien había nominado precisamente a Mónica en el fogatero.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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