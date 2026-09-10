¿Emiliano Aguilar es el culpable de la crisis de Gala Montes? El cantante responde

Emiliano Aguilar y Gala Montes tiene una relación estrecha desde hace, por lo menos, dos meses... fecha que coincide con las apariciones más polémicas de la cantantes y actriz.

Gala atraviesa ahora por un huracán mediático provocado por su errática entrada y casi inmediata salida de La Casa de los Famosos México. La actriz fue llevada por la producción del reality con la esperanza de generar contenido y mover los conflictos dentro de la casa pero apenas soportó el encierro durante un par de días.

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¿Qué pasó con Gala Montes después de su salida de La Casa de los Famosos?

La situación emocional de Montes ha sido durante esta semana tema de conversación en redes sociales y en medios de comunicación, donde el consenso es que “necesita ayuda”. Y la mayoría de las opiniones apuntan a Emiliano Aguilar como uno de los elementos que detonó la crisis de la actriz.

Emiliano lleva un par de años metido en escándalos con su familia (la dinastía Aguilar) y su figura destaca en redes sociales por la publicación de videos crudos sobre sus gustos, su música pero también sus adicciones, de las que habla abiertamente.

¿Qué respondió Emiliano Aguilar?

El caso de Gala no fue la excepción: ante los comentarios que se leen incluso en su perfil de Instagram, Emiliano decidió responder.

“Gala Montes es una mujer increíble que tiene un chin... de talento”, dijo el cantante en un video.

Aguilar y Gala han aparecido públicamente y en redes sociales en eventos de placer y de trabajo, sobre todo como contenido para impulsar las canciones nuevas de Montes.

Incluso se insinuó que tendrían un romance, debido a los mensajes sugerentes que se escribían en sus respectivas cuentas.

Tras su salida de La Casa de los Famosos circuló la versión de que la actriz se fue a refugiar con Emilio, lo cual él negó. Sobre la crisis actual, el cantante defendió a su amiga:

“Gala Montes está pasando por cosas como yo paso por cosas, como ustedes también pasan por cosas. Pero ella es una buena persona. Y se me hace una ma... que me estén echando la culpa a mí”.

Emiliano Aguilar negó que él sea culpable de las adicciones que presuntamente padece Gala.