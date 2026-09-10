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¿Emiliano Aguilar es el culpable de la crisis de Gala Montes? El cantante responde

La actriz atraviesa por un momento polémico tras su salida de La Casa de los Famosos

Septiembre 09, 2026 • 
Alejandro Flores
gala montes emiliano aguilar (2).jpg

Gala y Emiliano

Instagram

Emiliano Aguilar y Gala Montes tiene una relación estrecha desde hace, por lo menos, dos meses... fecha que coincide con las apariciones más polémicas de la cantantes y actriz.

Gala atraviesa ahora por un huracán mediático provocado por su errática entrada y casi inmediata salida de La Casa de los Famosos México. La actriz fue llevada por la producción del reality con la esperanza de generar contenido y mover los conflictos dentro de la casa pero apenas soportó el encierro durante un par de días.
TE RECOMENDAMOS: Salida de Gala Montes refuerza sospechas de fans: ¿La Casa de los Famosos está maldita por jugar a la Ouija?

¿Qué pasó con Gala Montes después de su salida de La Casa de los Famosos?

La situación emocional de Montes ha sido durante esta semana tema de conversación en redes sociales y en medios de comunicación, donde el consenso es que “necesita ayuda”. Y la mayoría de las opiniones apuntan a Emiliano Aguilar como uno de los elementos que detonó la crisis de la actriz.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Emiliano lleva un par de años metido en escándalos con su familia (la dinastía Aguilar) y su figura destaca en redes sociales por la publicación de videos crudos sobre sus gustos, su música pero también sus adicciones, de las que habla abiertamente.

¿Qué respondió Emiliano Aguilar?

El caso de Gala no fue la excepción: ante los comentarios que se leen incluso en su perfil de Instagram, Emiliano decidió responder.

“Gala Montes es una mujer increíble que tiene un chin... de talento”, dijo el cantante en un video.

Aguilar y Gala han aparecido públicamente y en redes sociales en eventos de placer y de trabajo, sobre todo como contenido para impulsar las canciones nuevas de Montes.
Incluso se insinuó que tendrían un romance, debido a los mensajes sugerentes que se escribían en sus respectivas cuentas.
Tras su salida de La Casa de los Famosos circuló la versión de que la actriz se fue a refugiar con Emilio, lo cual él negó. Sobre la crisis actual, el cantante defendió a su amiga:

“Gala Montes está pasando por cosas como yo paso por cosas, como ustedes también pasan por cosas. Pero ella es una buena persona. Y se me hace una ma... que me estén echando la culpa a mí”.

Emiliano Aguilar negó que él sea culpable de las adicciones que presuntamente padece Gala.

“Se pasan los que dicen que desde que se juntó conmigo está así... se me hace una... que la expusieron en los medios para sacar raiting. No es justo que me digan esto a mí... yo estoy ahí para ayudarla”.

Gala Montes Emiliano Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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