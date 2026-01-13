Suscríbete
Ernesto Chavana se opone rotundamente a cirugía estética de su hija de 22 años: “Me siento frustrado”

El conductor de televisión publicó un video en sus redes sociales para comunicar su molestia ante la decisión de su hija.

Enero 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Chavana-hija.jpg

Ernesto Chavana furioso porque su hija se operará los senos.

“Me siento frustrado, enfadado por la decisión que Mafer está tomando”.

El famoso conductor de televisión de Monterrey, Ernesto Chavana, sorprendió al aparecer en sus redes sociales dejando ver su molestia ante la decisión de su hija María Fernanda, de 22 años, de hacerse una cirugía estética.

El presentador de ‘Es Show’, emisión que se caracteriza por tener entre su elenco a jóvenes mujeres con vestidos cortos y evidentes cirugías, dijo que está a favor de que mujeres y hombres, que necesitan una operación para levantar su autoestima, se la hagan.

Sin embargo, “cuando yo veo a mi hija que se opera sabiendo la repercusión que tendrá con el futuro, me hace ruido y no me gusta”, expreso Chavana.

Y añadió que cree que esto les pasa a todos los padres que aman a sus hijos, pero que no les importa la opinión de los mismos padres “y le creen más a las amigas”.

Don Ernesto afirma que hoy se ve en la triste realidad de un padre que no está a favor de una operación y compartió un consejo que, afirma, les dice a su hijos en repetidos momentos:

“Piensa varias veces las cosas que van a hacer porque hay cosas, errores que van a costarte toda tu vida”.

El conductor también explicó que no está de acuerdo en la cirugía del incremento del busto de su hija porque al informarse supo que quien se hace este tipo de operación debe cambiar los implantes cada 10 años, además de que empiezan a presentar problemas en la espalda por el peso de los senos. Además, enfatizó en que entrar a un quirófano siempre representa un riesgo.

Pero el coste económico tampoco pasó desapercibido en el discurso de Chavana, pues quien pagará la cirugía será el mismo Ernesto.

“Mafer se opera las bubbies… de entrada voy a desembolsar 180 mil pesos, que supongo ya incluye los honorarios de los médicos, la hospitalización, los implantes, pero me parece una cantidad bastante alta en comparación a las operaciones que se hacen algunas chicas de ‘Es Show’, que yo he sabido que pagan 120. Otras con cierto intercambio hasta 50 ó 70”, dijo.

Chavana también le mandó un mensaje a su hija María Fernanda: “Tienes 22 años, no necesitas una operación, eres para mí una niña muy bonita, no ocupas nada. Métete eso a la cabeza. Cuando los hombre buscan a una mujer les atrae tal como es, o al revés”.

Finalmente dijo: “me siento frustrado, enfadado por la decisión que Mafer está tomando aún y cuando su mamá también le dijo: ‘hija, no lo necesitas y estás demasiado pequeña”.

En la publicación, usuarios le reprochan que tenga doble moral al estar rodeado de jovencitas con cirugías estéticas, mientras que otros le dicen que no pague por algo con lo que no está de acuerdo. También hay quien aplaude la decisión de Mafer y le dice al conductor que los hijos harán todo lo contrario de lo que se les aconseja.

Ernesto Chavana
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
