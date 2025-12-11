Bisnieto de Pedro Armendáriz se alista para debutar en la novela ‘Mi Rival’ y robar corazones

“Más que preocupación es el orgullo de llevar la sangre Armendáriz”.

Nicolás Pous fue presentado como un nuevo talento que se integra a la telenovela ‘Mi Rival’, una producción de su abuela Carmen Armendáriz.

El joven tiene una encomienda más que difícil, pues es el bisnieto de una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del Cine Mexicano: Pedro Armendáriz.

El joven inicia su carrera en la actuación luego de estudiar en Europa y Canadá, con una oportunidad de su abuela no dudó en brindarle.

“Sí me da mucho gusto que a Nicolás le guste esta onda porque es como una onda diferente el estar en producción con una cámara enfrente. Todo lo que tiene que pasar para que pase es mucho. Yo desde chiquito le veía sus vises de actor”, declaró la exproductora de ‘Hoy’.

Pous, quien llegó recientemente a la capital azteca, estudiaba algo totalmente distinto, se había enfrascado en el mundo culinario cuando sintió el llamado de la sangre y supo que la comida no era para él.

Por ello, buscó a Carmen y le manifestó sus inquietudes. “Más que preocupación es el orgullo de llevar la sangre Armendáriz y la sangre de todas mis familias. Si se dedican a algo relacionado al arte y es un orgullo poder seguir el linaje de la televisión, artístico”, indicó.

“Yo feliz de hacerlo, pero me dijo: ‘vas en serio’. Yo voy en serio, no es nada de chiste ni nada’ y desde el día uno que llegué a México nos pusimos a estudiar, a montar a caballo”, dijo Pous.

“Ya hizo casting y pasó, pasó super bien. Yo no sabía y nadie me había dicho. Yo llegué a la reunión del casting a hacer mi trabajo después y pregunté ‘¿Nicolás estuvo aquí?’, (y me dijeron’) ‘sí, claro, mira sus calificaciones’. Buenísimas y nadie supo que era mi nieto”, concluyó la productora.

Por su parte, Carmen mencionó que “platicando con él… me dijo ‘lo que estoy haciendo allá me gusta, me gusta cocinar, pero no quiero dedicarme a eso’. Y le dije ‘yo voy a hacer una novela, si quieres te busco un personaje pequeño para que vayas buscando si te gusta o no porque a lo mejor no te gusta esto y quieres hacer otra cosa. Y me dijo ‘sí, sí me interesaría’.Sin miedo por abrirse paso en los foros televisivos, Nicolás dice estar feliz, aunque su abuela le manifestó con dureza sobre el respeto y disciplina que se requieren para dedicarse a la actuación.Sobre el personaje que Armendáriz encontró para él, se trata de un panadero que viene de otra ciudad, llega a un pueblo y ahí comenzará a desarrollarse la trama con tres chicas que lo empiezan a buscar.Finalmente, Nicolás dio un paso oculto del que no le habló a su abuela, y es que acudió directamente al CEA para hacer casting y comenzar a estudiar.‘Mi Rival’, el nuevo melodrama de TelevisaUnivision ya arrancó grabaciones y se estrenará en 2026.

Nicolás Pous compartirá créditos con actores como Ela Velden, Alejandra Barros, Sebastian Rulli, Arturo Peniche, Martha Julia, Marco Treviño, Ana Bertha Espín, entre otros.

¿Quién fue Pedro Armendáriz?

Fue un actor mexicano con una madre estadounidense con quien vivió en Texas. Comenzó en el mundo de la actuación en obras teatrales en California.

Al terminar sus estudios, se trasladó a la Ciudad de México, donde se empleó como ferrocarrilero, guía de turistas y periodista de la revista bilingüe México Real. Fue descubierto por el director de cine Miguel Zacarías cuando Armendáriz recitaba el monólogo de ‘Hamlet’ a una turista.

Filmó su primera película, ‘María Elena’, a los 22 años, y desde entonces actuó en decenas de películas.

Fue una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del Cine Mexicano.

