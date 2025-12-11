Suscríbete
Telenovelas

Bisnieto de Pedro Armendáriz se alista para debutar en la novela ‘Mi Rival’ y robar corazones

El joven está comenzando a estudiar bajo el cobijo de su abuela, la productora de televisión Carmen Armendáriz.

Diciembre 11, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Bisnieto-Armendáriz-ok.jpg

El bisnieto de don Pedro Armendáriz debutará en la pantalla chica.

José Luis Ramos

“Más que preocupación es el orgullo de llevar la sangre Armendáriz”.

Nicolás Pous fue presentado como un nuevo talento que se integra a la telenovela ‘Mi Rival’, una producción de su abuela Carmen Armendáriz.

El joven tiene una encomienda más que difícil, pues es el bisnieto de una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del Cine Mexicano: Pedro Armendáriz.

El joven inicia su carrera en la actuación luego de estudiar en Europa y Canadá, con una oportunidad de su abuela no dudó en brindarle.

“Sí me da mucho gusto que a Nicolás le guste esta onda porque es como una onda diferente el estar en producción con una cámara enfrente. Todo lo que tiene que pasar para que pase es mucho. Yo desde chiquito le veía sus vises de actor”, declaró la exproductora de ‘Hoy’.

Pous, quien llegó recientemente a la capital azteca, estudiaba algo totalmente distinto, se había enfrascado en el mundo culinario cuando sintió el llamado de la sangre y supo que la comida no era para él.

Por ello, buscó a Carmen y le manifestó sus inquietudes. “Más que preocupación es el orgullo de llevar la sangre Armendáriz y la sangre de todas mis familias. Si se dedican a algo relacionado al arte y es un orgullo poder seguir el linaje de la televisión, artístico”, indicó.

Por su parte, Carmen mencionó que “platicando con él… me dijo ‘lo que estoy haciendo allá me gusta, me gusta cocinar, pero no quiero dedicarme a eso’. Y le dije ‘yo voy a hacer una novela, si quieres te busco un personaje pequeño para que vayas buscando si te gusta o no porque a lo mejor no te gusta esto y quieres hacer otra cosa. Y me dijo ‘sí, sí me interesaría’.
Sin miedo por abrirse paso en los foros televisivos, Nicolás dice estar feliz, aunque su abuela le manifestó con dureza sobre el respeto y disciplina que se requieren para dedicarse a la actuación.

“Yo feliz de hacerlo, pero me dijo: ‘vas en serio’. Yo voy en serio, no es nada de chiste ni nada’ y desde el día uno que llegué a México nos pusimos a estudiar, a montar a caballo”, dijo Pous.

Sobre el personaje que Armendáriz encontró para él, se trata de un panadero que viene de otra ciudad, llega a un pueblo y ahí comenzará a desarrollarse la trama con tres chicas que lo empiezan a buscar.

Finalmente, Nicolás dio un paso oculto del que no le habló a su abuela, y es que acudió directamente al CEA para hacer casting y comenzar a estudiar.
“Ya hizo casting y pasó, pasó super bien. Yo no sabía y nadie me había dicho. Yo llegué a la reunión del casting a hacer mi trabajo después y pregunté ‘¿Nicolás estuvo aquí?’, (y me dijeron’) ‘sí, claro, mira sus calificaciones’. Buenísimas y nadie supo que era mi nieto”, concluyó la productora.
‘Mi Rival’, el nuevo melodrama de TelevisaUnivision ya arrancó grabaciones y se estrenará en 2026.

Nicolás Pous compartirá créditos con actores como Ela Velden, Alejandra Barros, Sebastian Rulli, Arturo Peniche, Martha Julia, Marco Treviño, Ana Bertha Espín, entre otros.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
maestro bops.jpg
Famosos
¿Quién es el famoso detrás de Maestro Bops? Esto han dicho los investigadores de "¿Quién es la máscara?”
Diciembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
la-rosa-guadalupe-principe-rap.jpg
Famosos
Capítulo de La Rosa de Guadalupe ¿se inspiró en escena de Will Smith en ‘El Príncipe del Rap’?
Diciembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero

¿Quién fue Pedro Armendáriz?

Fue un actor mexicano con una madre estadounidense con quien vivió en Texas. Comenzó en el mundo de la actuación en obras teatrales en California.

Al terminar sus estudios, se trasladó a la Ciudad de México, donde se empleó como ferrocarrilero, guía de turistas y periodista de la revista bilingüe México Real. Fue descubierto por el director de cine Miguel Zacarías cuando Armendáriz recitaba el monólogo de ‘Hamlet’ a una turista.

Filmó su primera película, ‘María Elena’, a los 22 años, y desde entonces actuó en decenas de películas.

Fue una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Pedro Armendáriz CARMEN ARMENDARIZ
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
danna-angelique-teresa-.jpg
Telenovelas
Danna podría ser la nueva ‘Teresa’ y Angelique Boyer puso esta cara al enterarse
Diciembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
angelique boyer.jpg
Telenovelas
La evolución de Angelique Boyer: de Rebelde a Doménica Montero
Diciembre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
lucero angelica rivera.jpg
Telenovelas
Angélica Rivera, Lucero y Angelique Boyer: así lloraron cuando las “plantaron en el altar”
Diciembre 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
david zepeda.jpg
Telenovelas
“Soy tu dueña”, la telenovela en la que surgió la presunta rivalidad entre David Zepeda y Fernando Colunga
Noviembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
FATIMA BOSCH (10).jpg
Famosos
El extraño retorno de Fátima Bosch a México
La Miss Universo llegó de manera peculiar a nuestro país por primera vez desde que fue coronada
Diciembre 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
arturo-carmona-alicia-orden.jpg
Famosos
Arturo Carmona vs. Alicia Villarreal por hacerle bullying: “Se mofa de mí con una canción”
El conductor responde a la orden de restricción con la que Alicia Villarreal lo amagó este fin de semana.
Diciembre 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
maria victoria.jpg
Famosos
María Victoria: la vampiresa de los años 70 que se convirtió en devota de la Virgen de Guadalupe
La cantante y actriz derrochaba sensualidad con sus presentaciones pero detrás de esa imagen estaba su fe por la Virgen
Diciembre 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
mauriciocastilloadalramones.jpg
Famosos
Mauricio Castillo se burla de Adal Ramones y su pelo; todo por algo que dijo de Juan Gabriel
Los conductores son parte de “Enrrollados”, el espectáculo en vivo que comenzará gira en enero
Diciembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores