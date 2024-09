El desgarrador video del hermano de Luis Miguel junto a su madre, Marcela Basteri, que hizo estallar las redes

Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, ha causado gran conmoción en redes sociales al compartir un desgarrador video en el que recuerda a su madre, Marcela Basteri, quien ha estado desaparecida desde 1986. A través de su cuenta de Instagram, Alejandro publicó un breve clip que rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones por parte de sus seguidores.

Una imagen del pasado revivida gracias a la Inteligencia Artificial

El video que compartió Alejandro Basteri fue creado utilizando Inteligencia Artificial para darle movimiento a una antigua fotografía en la que aparece su madre cargándolo cuando era un bebé. La animación permitió ver más detalles del rostro de Marcela Basteri, una figura que ha permanecido en el misterio durante décadas, lo que aumentó el impacto emocional del video.

Acompañado por la canción I Love You Always Forever de Betty Who, el video fue recibido con una ola de comentarios de apoyo y empatía por parte de los seguidores de Alejandro, quienes lo elogiaron por mantener vivo el recuerdo de su madre. Esta publicación, como muchas otras que Alejandro ha compartido en el pasado, reflejó el profundo cariño que siente por Marcela, de quien ha hablado y publicado en varias ocasiones a lo largo de los años.

Un homenaje constante a Marcela Basteri

Alejandro Basteri ha sido constante en compartir fotos y mensajes emotivos dedicados a su madre, y este reciente video es solo una muestra más de su esfuerzo por mantener presente el legado y la memoria de Marcela Basteri, tanto para él como para todos aquellos que la recuerdan con cariño.