Hermana de Yolanda Andrade hospitalizada de emergencia en medio de rumores de secuestro y robo

“Por tantos momentos difíciles y siempre estaré contigo también yo”.

El nombre de la hermana de Yolanda Andrade ha tomado relevancia las últimas semanas. Diversos rumores la han señalado de tener secuestrada a la conductora de televisión o de mantenerla asilada y tener el control de su dinero junto a su pareja.

Por ello, Andrade ha salido en un par de videos junto a Marilé y Segio Araiza a desmentir los señalamientos y a presumir la aparente buena relación que existe entre los tres.

“Sergio no me secuestró, para nada; Sergio no maneja mi dinero; Sergio no toma decisiones sobre mis medicamentos”, aclaró entonces Andrade.

Sin embargo, ahora se suma una nueva preocupación, pero esta vez está puesta en la hermana menor de Yolanda, quien estaría atravesando un complicado momento de salud.

Una fotografía publicada en su cuenta de Instagram encendió las alertas, pues aparece Marilé en la habitación de un hospital, recostada en una camilla y conectada a oxígeno.

“Te amo hermana. Por tantos momentos difíciles y siempre estaré contigo también yo”, escribió Yolanda junto a la imagen, dejando claro que ahora es su hermana quien sufre.

Sin ofrecer más detalles sobre su diagnóstico o las posibles causas de su hospitalización, la conductora de ‘Montse&Joe’ enfocó su mensaje en el amor y el apoyo incondicional hacia Marilé.

Hasta el momento, Yolanda no amplió la información sobre la condición médica de su hermana, sin embargo, en la fotografía difundida en redes sociales, Marilé aparece con un semblante relativamente tranquilo a pesar de estar conectada al oxígeno.

