Suscríbete
Famosos

Hermana de Yolanda Andrade hospitalizada de emergencia en medio de rumores de secuestro y robo

La principal cuidadora de la conductora de televisión también esta viviendo momentos difíciles de salud.

Diciembre 31, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade-Marilé.jpg

Marilé preocupó al aparecer en el hospital con oxígeno.

Instagram

“Por tantos momentos difíciles y siempre estaré contigo también yo”.

El nombre de la hermana de Yolanda Andrade ha tomado relevancia las últimas semanas. Diversos rumores la han señalado de tener secuestrada a la conductora de televisión o de mantenerla asilada y tener el control de su dinero junto a su pareja.

Por ello, Andrade ha salido en un par de videos junto a Marilé y Segio Araiza a desmentir los señalamientos y a presumir la aparente buena relación que existe entre los tres.

“Sergio no me secuestró, para nada; Sergio no maneja mi dinero; Sergio no toma decisiones sobre mis medicamentos”, aclaró entonces Andrade.

Sin embargo, ahora se suma una nueva preocupación, pero esta vez está puesta en la hermana menor de Yolanda, quien estaría atravesando un complicado momento de salud.

Una fotografía publicada en su cuenta de Instagram encendió las alertas, pues aparece Marilé en la habitación de un hospital, recostada en una camilla y conectada a oxígeno.

“Te amo hermana. Por tantos momentos difíciles y siempre estaré contigo también yo”, escribió Yolanda junto a la imagen, dejando claro que ahora es su hermana quien sufre.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

Sin ofrecer más detalles sobre su diagnóstico o las posibles causas de su hospitalización, la conductora de ‘Montse&Joe’ enfocó su mensaje en el amor y el apoyo incondicional hacia Marilé.

Hasta el momento, Yolanda no amplió la información sobre la condición médica de su hermana, sin embargo, en la fotografía difundida en redes sociales, Marilé aparece con un semblante relativamente tranquilo a pesar de estar conectada al oxígeno.

Yolanda Andrade Marilé Andrade
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Florinda-Meza.jpg
Famosos
A Florinda Meza le cortaron un pedazo de oreja para inyectarle células madre
Diciembre 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alejandra-Ávalos.jpg
Famosos
Alejandra Ávalos confiesa que se inyecta colágeno y bótox para un padecimiento que la aqueja
Diciembre 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Burrita-Burrona-Turbulence.jpg
Famosos
¿Adiós ‘Burrita Burrona’, hola ‘Perrita Perrona’?: ‘Momo’ Guzmán da pistas de su nuevo personaje
Diciembre 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
pilar-montenegro-reaparece.jpg
Famosos
Contenta y de pie reaparece Pilar Montenegro tras años sin tener noticias suyas
Diciembre 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lupita-TikTok-bolso.jpg
Viral
Como a Rocío Sánchez Azuara a ‘Lupita TikTok’ LE ROBAN “lujoso” bolso en centro comercial
La creadora de contenido pidió ayuda a sus seguidores para recuperar su accesorio.
Diciembre 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Entrenador-naufragio.jpg
Viral
Famoso exfutbolista muere junto a sus tres hijos en un naufragio; esposa e hija son localizadas con vida
La familia se encontraba de vacaciones en Indonesia cuando un trágico accidente de barco los alcanzó.
Diciembre 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
candela-sanz.jpg
Famosos
Alejandro Sanz y Candela Márquez ponen fin a su romance: ¿Por qué se acabó ‘la tortura’?
La cercanía del español con “La Loba” parece haber sido el punto de quiebre en una relación dominada por los celos y la inseguridad
Diciembre 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
capi-familiar-.jpg
Famosos
Difunden supuesta causa de muerte de Nataly Montserrat, prima de la esposa de ‘El Capi’ Pérez
La joven fue reportada como desaparecida en Cancún y posteriormente fue localizada sin vida.
Diciembre 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez