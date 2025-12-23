Acusan a Marilé, hermana de Yolanda Andrade, de tenerla ‘secuestrada': “Tiene el control de su dinero”

“Decir esto seguramente me va a costar el que no vuelva a ver a Yolanda Andrade, pero ni modo, lo siento mucho, pero es la verdad”, dijo Gustavo Adolfo Infante en ‘De primera mano’ al alertar sobre una situación que rodea a Yolanda Andrade mientras busca sanar y enfrenta problemas de salud.

“Una muy amiga de Yolanda Andrade no la está pasando bien”, dijo Gustavo Adolfo Infante al compartir en ‘De Primera Mano’ sobre la preocupación de las amistades de la conductora sobre el control que estaría ejerciendo su hermana, Marilé Andrade.

“Yolanda tiene tres o cuatro años quebrantada de salud, con una enfermedad degenerativa complicada que no le permite hablar ni caminar bien, aunque de la mente está bien”, explicó Infante.

“Su hermana menor, Marilé Andrade, desde la pandemia se fue a vivir con Yolanda. Después de eso Yolanda se empezó a poner mal, y su hermana la ayudaba en todo”, dijo como contexto.

En busca de su recuperación, Yolanda Andrade fue llevada a Tulum para vivir cerca del mar, y fue ahí donde su hermana habría conocido a un hombre que estaría aconsejándola para usar el dinero de la conductora.

“Ustedes recuerdan que Yolanda estuvo en Tulum, y ahí conoció a un señor que se llama Sergio Araiza Roldán, que es coach de vida, le pega a las finanzas, entonces se hizo novio de Marilé y le empezó a decir de qué manera puede invertir el dinero de Yolanda Andrade, porque Marilé no tiene dinero; Yolanda le dio autorización a su hermana para que tenga todo el dinero y ella ya dispone de todo.

“Que si Yolanda quiere una pizza, entonces le tiene que pedir a Marilé si puede comprar la pizza”, explicó el periodista.

“La gente muy cercana a Yolanda Andrade están preocupadas, la tiene alejada, no deja que nadie la vea, le tiene controlado el teléfono celular; Marilé decide con quién habla Yolanda y cuánto tiempo habla”. Gustavo explicó que Marilé también habría alejado a sus hermanos y mamá.