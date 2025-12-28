Juan José Origel reprende a Yolanda Andrade por decir que esta fue su última Navidad

Yolanda Andrade tuvo días contrastantes en las fiestas decembrinas.

La Nochebuena tuvo una fiesta con familiares que la vinieron a ver desde Estados Unidos, Colombia y países de Europa.

Emocionada y feliz, compartió algunos videos de los momentos de alegría que vivió ese día, alentada sobre todo por su hermana Marilé.

Pero al siguiente día, Yolanda tuvo uno de esos días complicados que son comunes en enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica. De hecho, grabó y publicó otro video en el que por primera vez mencionó su enfermedad y explicó que se sentía devastada por su estado físico.

“Así es esta enfermedad, tiene picos, a veces estás bien, a veces mal, muy mal”.

¿Por qué dijo Yolanda Andrade que era su última Navidad?

Estos picos se reflejan también, obviamente en su vida cotidiana: ha tenido días tan buenos que se ha permitido el atrevimiento de volver a la televisión pero luego pasa a los días críticos que la llevan incluso al hospital.

En el primero de los videos mencionados, el que publicó en Nochebuena junto con su hermana Marilé, Yolanda Andrade hizo uno de sus comentarios fatalistas que se han vuelto algo cotidiano en sus declaraciones.

Ya alguna vez había dicho: “Seguramente viviré menos que ustedes”, en referencia a que la ELA deteriora con rapidez los nervios encargados de los músculos motores.

Ahora lo que dijo fue: “Probablemente esta sea mi última Navidad”.

El comentario, casi al final del video, provocó un comentario de Juan José Origel que se puede leer en el perfil de Yolanda.

¿Qué le dijo Juan José Origel a Yolanda Andrade?

Ambos conductores son amigos desde hace dos décadas y han compartido mucho tiempo juntos pues trabajan ambos en Unicable con sus respectivos programas, “Montse y Joe” y “Con permiso”.

Origel escribió en tono paternal y amoroso:

“Qué gusto verte mi querida Yolanda, sabes cómo te quiero. Y no digas que esta fue tu última Navidad porque nadie sabemos cuándo ni cómo nos vamos, así que échale ganas”.

Yolanda Andrade ha recurrido a varios tratamientos en México y Estados Unidos y ha mostrado notable mejoría en algunos momentos. Sin embargo, hasta donde la medicina ha podido avanzar, la ELA no tiene cura.

El mensaje de Origel a Andrade Instagram

No obstante, Origel se mostró optimista y se lo quiso contagiar a su amiga:

“Eres muy valiente y Dios te va a ayudar. Te amo y a Marilé y a tu mamá también”.

.