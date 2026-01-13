Suscríbete
Famosos

Hermana de Alicia Villarreal ya no es su manager; señalan que Cibad Hernández la ha ALEJADO de su familia

El influencer estaría controlando la dinámica de la cantante con su familia.

Enero 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal-hermana.jpg

Hermana de Alicia Villarreal ya no es su manager.

Instagram

“La hermana de Cibad y la sobrina de Cibad son asistentes de Alicia, pues las han visto en los eventos”.

Desde que comenzó el noviazgo de Alicia Villarreal con Cibad Hernández, cada día ocurre una polémica a su alrededor. Hace unos días circulaban rumores de que se habrían distanciado por un fuerte préstamo de 15 mil dólares que le solicitó el influencer a la cantante.

Versiones sugerían que Hernández usaría el dinero para resolver algunos problemas con su exesposa y una mujer que lo acosaba, sin embargo, la pareja salió a desmentir la información.

Ahora, otro escándalo se desató, y apunta a que la intérprete regia se habría peleado con su hermana. El truene en la relación entre Coral y Alicia se habría confirmado por dos fuentes.

“Lo de la hermana sí es verdad. Sí se los puedo garantizar… Coral, la hermana de Alicia, fungía como su manager, publirrelacionista, y se encargaba de este tipo de trámites cuando tú necesitabas información, y que Coral te conteste el teléfono o un WhatsApp y te ponga “no tengo contacto con ella, no te puedo asegurar qué esté sucediendo”, dijo el periodista Luis Magaña en su programa de YouTube.

Al mismo tiempo, la influencer de espectáculos conocida como ‘Chamonic3’, expresó que desde el inicio del romance, Cibad habría notado que Alicia estaba “vulnerable” por su problema con Cruz ’N’, y que se estaría “aprovechando” de ello. Añadió que Hernández quiere tener más relevan en la carrera y negocios de Alicia.

“Hace unos días me contaron que Coral, la hermana de Alicia, se ha distanciado de su hermana, quien recordemos es su mánager y socia, pero ha tomado su espacio por el novio de Alicia que en todo quiere meterse. Resulta que desde que llegó este señor Cibad a la vida de Alicia, todo es un caos. Él se aprovechó de la vulnerabilidad y mal momento que estaba viviendo Alicia, pues el señor llegó con maleta e hijos (quienes van por temporadas)”, comentó la creadora de contenido.

Además aseguro que, presuntamente, este problema fue la razón por la que Melenie Carmona también se alejó de su mamá. Y que familiares de Cibad ya están trabajando en la carrera de Villarreal.

“Supuestamente la hermana de Cibad y la sobrina de Cibad son asistentes de Alicia, pues las han visto en los eventos”, aseveró ‘Chamonic3’.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

La influencer aclaró que el presunto conflicto de la artista y su hermana sucedió en septiembre del 2025 y tras el pleito, Coral se habría ido y, después de ella, parte del equipo de la cantante.

“Según me contó alguien que presenció una discusión entre Alicia y Coral, su hermana. Fue en el mes de septiembre, en un baile con Pancho Barraza. Se pelean las hermanas y en ese momento se fue todo el equipo de Alicia”, concluyó.

Alicia Villarreal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Mario-Cid-Mara-Escalante (1).jpg
Famosos
Murió el primer actor Mario Cid, padre de la comediante Mara Escalante
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade-Chávez.jpg
Famosos
Julio César Chávez sepulta rumores sobre Yolanda Andrade y aparecen juntos: “Está más cuerda y sana que yo”
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Luis-Felipe-Tovar.jpg
Famosos
Luis Felipe Tovar casi se queda sin camioneta por dar entrevista y protagoniza ENCONTRONAZO con la policía
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Fabiola-Guajardo.jpg
Famosos
Fabiola Guajardo da salto internacional y es invitada a los Golden Globes: “Me siento profundamente honrada”
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Streamer-baleado (1).jpg
Viral
Atacan a BALAZOS a famoso creador de contenido mientras transmitía en vivo; un rayo láser le apuntaba
El influencer y dos amigos viajaban en auto mientras hacían un en vivo cuando fueron baleados.
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
goldenglobes-karla-sofia-gascon.jpg
Hollywood
Karla Sofía Gascón recuerda su noche en los Golden Globes días antes del escándalo y cancelación
Asegura que su mensaje es más poderoso hoy.
Enero 12, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Descarrilamiento-tren-ok.jpg
Viral
Muere periodista tras descarrilarse tren en el que viajaba; iba a presentar a su esposa con su familia
13 personas, incluido el periodista mexicano, perdieron la vida en un accidente que se registró en Oaxaca.
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
flans.jpg
Famosos
¿Flans está fracturado para siempre? Ilse y Mimí revelan que Ivonne les dejó de hablar 5 años
Las cantantes definieron a su excompañero como “una mujer muy intensa” y difícil de leer
Enero 12, 2026
 · 
Alejandro Flores