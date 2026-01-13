Hermana de Alicia Villarreal ya no es su manager; señalan que Cibad Hernández la ha ALEJADO de su familia

“La hermana de Cibad y la sobrina de Cibad son asistentes de Alicia, pues las han visto en los eventos”.

Desde que comenzó el noviazgo de Alicia Villarreal con Cibad Hernández, cada día ocurre una polémica a su alrededor. Hace unos días circulaban rumores de que se habrían distanciado por un fuerte préstamo de 15 mil dólares que le solicitó el influencer a la cantante.

Versiones sugerían que Hernández usaría el dinero para resolver algunos problemas con su exesposa y una mujer que lo acosaba, sin embargo, la pareja salió a desmentir la información.

Ahora, otro escándalo se desató, y apunta a que la intérprete regia se habría peleado con su hermana. El truene en la relación entre Coral y Alicia se habría confirmado por dos fuentes.

“Lo de la hermana sí es verdad. Sí se los puedo garantizar… Coral, la hermana de Alicia, fungía como su manager, publirrelacionista, y se encargaba de este tipo de trámites cuando tú necesitabas información, y que Coral te conteste el teléfono o un WhatsApp y te ponga “no tengo contacto con ella, no te puedo asegurar qué esté sucediendo”, dijo el periodista Luis Magaña en su programa de YouTube.

Al mismo tiempo, la influencer de espectáculos conocida como ‘Chamonic3’, expresó que desde el inicio del romance, Cibad habría notado que Alicia estaba “vulnerable” por su problema con Cruz ’N’, y que se estaría “aprovechando” de ello. Añadió que Hernández quiere tener más relevan en la carrera y negocios de Alicia.

“Hace unos días me contaron que Coral, la hermana de Alicia, se ha distanciado de su hermana, quien recordemos es su mánager y socia, pero ha tomado su espacio por el novio de Alicia que en todo quiere meterse. Resulta que desde que llegó este señor Cibad a la vida de Alicia, todo es un caos. Él se aprovechó de la vulnerabilidad y mal momento que estaba viviendo Alicia, pues el señor llegó con maleta e hijos (quienes van por temporadas)”, comentó la creadora de contenido.

Además aseguro que, presuntamente, este problema fue la razón por la que Melenie Carmona también se alejó de su mamá. Y que familiares de Cibad ya están trabajando en la carrera de Villarreal.

“Supuestamente la hermana de Cibad y la sobrina de Cibad son asistentes de Alicia, pues las han visto en los eventos”, aseveró ‘Chamonic3’.

La influencer aclaró que el presunto conflicto de la artista y su hermana sucedió en septiembre del 2025 y tras el pleito, Coral se habría ido y, después de ella, parte del equipo de la cantante.