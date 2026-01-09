Cibad Hernández se burla de la acusación de que le debe 15 mil dólares a Alicia Villarreal

La relación de Alicia Villarreal con Cibad Hernández ha sido una polémica constante.

Comenzaron a salir justo después de que Alicia denunció públicamente durante un concierto que era víctima de violencia machista de parte de su ex pareja Cruz Martínez, de quien actualmente está en proceso de separación.

Cibad ha contado que él era un fan de Alicia y que decidió acercarse a ella al verla vulnerable en esa situación.

Su noviazgo no se formalizó sino hasta agosto de 2025, lo que generó otro escándalo: hija de Alicia, Melenie Villarreal se molestó hasta el punto de dejar de hablar con su madre y lanzarle mensajes críticos en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Melenie contra Alicia Villarreal: esto pasó cuando se enfrentaron en “Juego de Voces”

La verdad detrás de los 15 mil dólares

Ahora la pareja enfrenta otra polémica provocada supuestamente por 15 mil dólares.

Esta semana comenzó a circular la versión de que Cibad le habría pedido esa cantidad de dinero a Alicia para resolver un juicio que tiene en Estados Unidos.

De acuerdo con esa versión, Villarreal y Hernández habrían peleado aunque no se aclaró si el dinero estuvo en manos de él o si ella se negó a prestárselo.

Hubo incluso algunos rumores de que la pelea había hecho tambalear la naciente relación amorosa y que por eso no grabaron video de Año Nuevo , como si lo hicieron en Navidad.

En respuesta a estas versiones, Cibad y Alicia grabaron un video que publicaron de manera simultánea en sus historias de Instagram.

No es, sin embargo, un video aclaratorio sino una especie de sketch cómico en el que Cibad aparece apurado y urgido para pedirle el dinero a Alicia.

Un par de veces le insiste en que le preste los 15 mil dólares pero la cantante se niega. Entonces, como niño regañado, Hernández se regresa por donde vino pero antes le pregunta: "¿Pero sí me quieres, verdad?”.

Y Villarreal contesta con tu típico grito norteño: “ajá”. Curiosamente, sin embargo, ella no aparece en el video.

