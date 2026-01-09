Suscríbete
Famosos

Cibad Hernández se burla de la acusación de que le debe 15 mil dólares a Alicia Villarreal

Graba video en el que se escucha también la voz de Alicia

Enero 09, 2026 • 
Alejandro Flores
alicia villarrreal cibad hernandez.jpg

Cibad y Alicia publicaron el mismo video

Instagram

La relación de Alicia Villarreal con Cibad Hernández ha sido una polémica constante.

Comenzaron a salir justo después de que Alicia denunció públicamente durante un concierto que era víctima de violencia machista de parte de su ex pareja Cruz Martínez, de quien actualmente está en proceso de separación.
Cibad ha contado que él era un fan de Alicia y que decidió acercarse a ella al verla vulnerable en esa situación.
Su noviazgo no se formalizó sino hasta agosto de 2025, lo que generó otro escándalo: hija de Alicia, Melenie Villarreal se molestó hasta el punto de dejar de hablar con su madre y lanzarle mensajes críticos en redes sociales.
TE RECOMENDAMOS: Melenie contra Alicia Villarreal: esto pasó cuando se enfrentaron en “Juego de Voces”

La verdad detrás de los 15 mil dólares

Ahora la pareja enfrenta otra polémica provocada supuestamente por 15 mil dólares.
Esta semana comenzó a circular la versión de que Cibad le habría pedido esa cantidad de dinero a Alicia para resolver un juicio que tiene en Estados Unidos.

Sigue leyendo:
ALICIA VILARREAL Y DULCE.jpg
Famosos
Alicia Villareal enterneció con su desgarradora despedida para Dulce: el VIDEO viral
Diciembre 26, 2024
 · 
Judith Martínez
alicia villarrreal navidad cibad hernandez.jpg
Famosos
Alicia Villarreal presume su primera Navidad con su novio Cibad Hernández
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
Cruz Martínez y Alicia Villarreal.jpg
Famosos
Ni una ni dos: ¿cuántas veces denunció Alicia Villarreal a Cruz Martínez?
Mayo 12, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
alicia villarreal cruz martinez divorcio
Famosos
Se confirman cargos por los que Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez
Febrero 21, 2025
 · 
TVyNovelas

De acuerdo con esa versión, Villarreal y Hernández habrían peleado aunque no se aclaró si el dinero estuvo en manos de él o si ella se negó a prestárselo.
Hubo incluso algunos rumores de que la pelea había hecho tambalear la naciente relación amorosa y que por eso no grabaron video de Año Nuevo , como si lo hicieron en Navidad.

En respuesta a estas versiones, Cibad y Alicia grabaron un video que publicaron de manera simultánea en sus historias de Instagram.
No es, sin embargo, un video aclaratorio sino una especie de sketch cómico en el que Cibad aparece apurado y urgido para pedirle el dinero a Alicia.
Un par de veces le insiste en que le preste los 15 mil dólares pero la cantante se niega. Entonces, como niño regañado, Hernández se regresa por donde vino pero antes le pregunta: "¿Pero sí me quieres, verdad?”.
Y Villarreal contesta con tu típico grito norteño: “ajá”. Curiosamente, sin embargo, ella no aparece en el video.

Alicia Villarreal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
gaby ramirez.jpg
Famosos
Gaby Ramírez muestra la herida por la terrible mordida de perro que sufrió hace dos meses
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniela luján.jpg
Famosos
Recordamos la tierna petición de Daniela Luján a los Reyes Magos cuando era niña estrella
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
Leonardo-García-compromiso.jpg
Famosos
Leonardo García le pide matrimonio a su novia en Guatemala… tras rumores de una ETAPA DE REHABILITACIÓN
Enero 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
madonna-alberto-guerra-..jpg
Famosos
Madonna retoma su plan de seducción con Alberto Guerra en candentes escenas
Enero 08, 2026
 · 
MrPepe Rivero
reverendo metodista transgenero.jpg
Viral
Reverendo anunció en el púlpito que se convertiría en mujer y así luce ahora: “Fingía ser un hombre”
El pastor decidió mostrar la transición en su cuenta de Instagram y así han reaccionado sus seguidores
Enero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
Ivonne-Montero-Fabio.jpg
Famosos
Ivonne Montero vio el alma en pena de Fabio Melanitto llorando: “no entiendo qué me está pasando”
La actriz narró por qué cree que su expareja no ha podido trascender.
Enero 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Allisson-Lozz.jpg
Productora Rosy Ocampo hace oferta millonaria a Allisson Lozz para que vuelva a las telenovelas; ¿aceptó?
Se habla de un posible regreso de la actriz a las pantallas.
Enero 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Recién-nacido.jpg
Viral
Niña de 10 años permanece en ESTADO GRAVE tras convertirse en madre; tuvo un parto prolongado
La menor sigue en estado crítico en San Cristóbal de las Casas.
Enero 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez