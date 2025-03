Alicia Villarreal rompió en llanto al recordar el supuesto apoyo de su hija a Cruz Martínez tras la separación

Alicia Villarreal rompió el silencio sobre sus problemas con Cruz Martínez y finalmente se atrevió a dar las primeras declaraciones respecto a este tema tan delicado. Además de relatar cómo vivió las agresiones que presuntamente habría recibido por parte de su expareja, la cantante habló respecto a la polémica que involucró a Melenie Carmona, su hija, quien en días pasados fue cuestionada por su postura en esta situación, e incluso se le señaló de respaldar a su padrastro.

¿Melenie Carmona apoyó a Cruz Martínez? La sensible declaración de Alicia Villarreal

A través de una entrevista para “Ventaneando”, Alicia Villarreal compartió impactantes pormenores del episodio de violencia doméstica con Cruz Martínez que experimentó en febrero de 2025. En este sentido, hizo mención a las críticas que recibió Melenie Carmona debido a que según se dijo, no estaba siendo lo suficientemente solidaria, algo que la artista negó molesta, desechando las versiones de que su primogénita prefería apoyar a la parte agresora.

“Me lastima lo que dicen de mi hija. Quiero salir a gritarles: ¡no digan eso! Es que, ¿cómo se les ocurre pensar eso de la niña?”, dijo la exintegrante del grupo “Límite”, explicando que si no dijo nada en el momento, fue únicamente por cuestiones legales, y no porque haya dudado de la lealtad de la joven.

Entre lágrimas, Alicia Villarreal admitió que le dolió saber que su hija estaba siendo atacada en redes sociales Instagram

¿Qué dijo Melenie Carmona del pleito entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

La controversia en torno a la única hija de Arturo Carmona comenzaron después de que Alicia Villarreal denunció públicamente estar siendo víctima de violencia, pues aunque en un principio prefirió mantenerse hermética, esto fue tomado como un gesto de rechazo para con su mamá. Al respecto, Melenie Carmona compartió molesta un mensaje en redes rechazando estas versiones y aclaró la razón de su silencio.

“Qué barbaridad todo el ataque, todos los falsos que se me han estado levantando. No puedo creer que en pleno 2025, la gente siga creyendo todo lo que ve en redes. Ni siquiera investigan, ni se dan el tiempo de verificar. Estoy tranquila porque la gente que me quiere, la gente que me conoce de aquí, saben mi postura y la verdad es que siento que no tengo por qué dar explicaciones. Para mí es absurdo y estúpido todo lo que se está diciendo”, apuntó la joven, que en meses pasados conquistó la pantalla gracias a su talento y espectacular parecido físico que comparte con su madre.