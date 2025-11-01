Suscríbete
Famosos

Hallan videos de Juan Gabriel con Paco Fernández, un amigo secreto a quien se trajo a vivir a México

Durante dos décadas, el Divo de Juárez y Paco viajaron juntos; esta es su historia

October 31, 2025 • 
Alejandro Flores
Juan Gabriel Netflix.jpeg

El documental muestra el archivo personal del Divo

Netflix

Juan Gabriel se presentó en diciembre de 1995 en “Sábado sensacional”, el programa de variedades más importante de Venezuela y ahí, sin saberlo él, nació una amistad que lo acompañó durante 20 años.

En esa presentación, el Divo de Juárez interpretó “Adiós amor, te vas”, lo que dejó cautivado a un joven venezolano que lo miraba desde su televisor.

“Cantaba e interpretaba desde el corazón. No te podías escapar de sus sentimientos, te llevaba a sacarle la emoción más intrínseca”, cuenta ahora aquel joven que se llama Francisco Fernández.

Hasta ahora, la relación de Paco y Juanga permanecía en secreto y poca gente sabía de la complicidad que desarrollaron desde esa década de los 80. Pero en los archivos del cantante mexicano quedó un testigo de lo que vivieron juntos: un video VHS rotulado con masking tape: “Recuerdos Paco”.

juangabrielpaco.jpeg

Su amistad fue instantánea

Captura Netflix

Las imágenes de ese video se conocen ahora por primera vez a través del documental de Netflix “Debo, puedo y quiero”, en el que la cineasta María José Cuevas tuvo acceso al archivo personal de Juanga.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
October 19, 2025
Famosos
Le quitan la máscara a Sonaja, Chupón y Bebé; esta identidad se reveló en "¿Quién es la máscara?”
October 26, 2025
marleenfavela.jpg
Famosos
¿Cómo le hizo Anahí para descubrir a Marlene Favela en “Quién es la Máscara”?
October 29, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Cómo fue la amistad de Juan Gabriel y Paco Fernández?

A ambos les gustaba grabar videos caseros por lo que hay mucho material sobre aquellos años en los que viajaron, nadaron, bailaron y cantaron en muchos lugares de Venezuela y México.
TE PUEDE INTERESAR: Juan Gabriel fue víctima de abuso sexual: Documental de Netflix “Debo, puedo y quiero” revela culpable
Porque el propio Paco habla en el documental para recordar esa amistad.

“Nos caímos muy bien, me encanto esa sencillez tan grande. Todo fue saliendo, todo fue fluyendo, pudimos hablar de todo clarito, sin rollos, entendernos… lo que es realmente un amigo”.

juangabrielnetflix.jpeg

En el documental hay fotos inéditas tomadas por los amigos de Juanga

Netflix

En las imágenes presentadas en “Debo, puedo y quiero” se ven dos etapas de esa amistad: cuando eran jóvenes y se conocieron en Venezuela y luego en México, cuando hicieron varios viajes a Acapulco.

“Cuando ese es amigo es todo, es más que familia porque tú la escoges. Juan Gabriel me invitó a México, pasaron los años y crecimos como grandes amigos. Nos íbamos de viaje y cantaba todo el camino”

PUEDES LEER TAMBIÉN: El romance de Juan Gabriel con un menor de edad: “¡¿Cómo le iba a decir que no?! Me fui enamorando”
La reflexión final sobre aquellos años que compartieron juntos es que detrás de Juan Gabriel siempre hubo mensaje de plenitud:

“Disfrutaba todos los días, todos los amaneceres, no dormía porque todo lo disfrutaba. Pasar el tiempo con Alberto era maravilloso”.

Juan Gabriel Netflix
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Geraldine-Bazán-Irina.jpg
Famosos
Geraldine Bazán e Irina Baeva asisten al mismo lugar tres veces en una semana: ¿se dijeron algo?
October 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
estrellas-bailan-halloween-.jpg
Famosos
¿Qué pareja fue la segunda eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025? FOTOS al interior del foro
October 31, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Eleazar-Gómez-hermano.jpg
Famosos
Eleazar Gómez arrastra un dolor insuperable: su hermano mayor se quitó la vida a los 18 años
October 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Víctor-Inés-N.jpg
Famosos
Las claves del arresto de Víctor ’N’ y la fuga de Inés ’N’: una llamada, 100 MDP y una transferencia fallida
October 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Margarita-Sanz.jpg
Series y Cine
Margarita Sanz muestra la dentadura que usó hace 31 años en ‘El Callejón de los Milagros’
La primera actriz era una solterona dueña de la vecindad donde vivían los entrañables personajes a los que dieron vida Salma Hayek, María Rojo y Bruno Bichir.
October 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Belinda-Cher.jpg
Hollywood
¿Qué hacían juntas Belinda y Cher y por qué fue tan explosivo su encuentro?
La cantante mexicana y la leyenda de pop protagonizaron un encuentro donde se robaron las miradas.
October 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Andrea-García.jpg
Famosos
Hija de Andrés García se casó a cuatro meses de comprometerse y no invitó a sus hermanos
Andrea se casó con el productor estadounidense Larry Robinson.
October 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
mauricio islas julieta grajales.jpg
Famosos
Entre lágrimas, Julieta Grajales acusa a Mauricio Islas: “tu puro amor es pura máscara”
Los participantes del reality show “La Isla Desafío Extremo” se enfrentaron en una discusión agria
October 31, 2025
 · 
Alejandro Flores