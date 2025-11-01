Hallan videos de Juan Gabriel con Paco Fernández, un amigo secreto a quien se trajo a vivir a México

Juan Gabriel se presentó en diciembre de 1995 en “Sábado sensacional”, el programa de variedades más importante de Venezuela y ahí, sin saberlo él, nació una amistad que lo acompañó durante 20 años.

En esa presentación, el Divo de Juárez interpretó “Adiós amor, te vas”, lo que dejó cautivado a un joven venezolano que lo miraba desde su televisor.

“Cantaba e interpretaba desde el corazón. No te podías escapar de sus sentimientos, te llevaba a sacarle la emoción más intrínseca”, cuenta ahora aquel joven que se llama Francisco Fernández.

Hasta ahora, la relación de Paco y Juanga permanecía en secreto y poca gente sabía de la complicidad que desarrollaron desde esa década de los 80. Pero en los archivos del cantante mexicano quedó un testigo de lo que vivieron juntos: un video VHS rotulado con masking tape: “Recuerdos Paco”.

Su amistad fue instantánea Captura Netflix

Las imágenes de ese video se conocen ahora por primera vez a través del documental de Netflix “Debo, puedo y quiero”, en el que la cineasta María José Cuevas tuvo acceso al archivo personal de Juanga.

¿Cómo fue la amistad de Juan Gabriel y Paco Fernández?

A ambos les gustaba grabar videos caseros por lo que hay mucho material sobre aquellos años en los que viajaron, nadaron, bailaron y cantaron en muchos lugares de Venezuela y México.

TE PUEDE INTERESAR: Juan Gabriel fue víctima de abuso sexual: Documental de Netflix “Debo, puedo y quiero” revela culpable

Porque el propio Paco habla en el documental para recordar esa amistad.

“Nos caímos muy bien, me encanto esa sencillez tan grande. Todo fue saliendo, todo fue fluyendo, pudimos hablar de todo clarito, sin rollos, entendernos… lo que es realmente un amigo”.

En el documental hay fotos inéditas tomadas por los amigos de Juanga Netflix

En las imágenes presentadas en “Debo, puedo y quiero” se ven dos etapas de esa amistad: cuando eran jóvenes y se conocieron en Venezuela y luego en México, cuando hicieron varios viajes a Acapulco.

“Cuando ese es amigo es todo, es más que familia porque tú la escoges. Juan Gabriel me invitó a México, pasaron los años y crecimos como grandes amigos. Nos íbamos de viaje y cantaba todo el camino”

PUEDES LEER TAMBIÉN: El romance de Juan Gabriel con un menor de edad: “¡¿Cómo le iba a decir que no?! Me fui enamorando”

La reflexión final sobre aquellos años que compartieron juntos es que detrás de Juan Gabriel siempre hubo mensaje de plenitud: