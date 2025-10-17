Suscríbete
El romance de Juan Gabriel con un menor de edad: “¡¿Cómo le iba a decir que no?! Me fui enamorando”

Un actor de Televisa decide revelar lo que vivió con el Divo de Juárez cuando tenía 16 años

October 16, 2025 
Alejandro Flores
Loztin asegura que el suéter de la portada de “Pensamientos” era de él

Alberto Loztin tuvo su momento de mayor popularidad cuando interpretó a Ojinaga en la telenovela “Soñadoras”.

Era el personaje de un joven atrabancado pero al mismo tiempo de buenos sentimientos.
Loztin, para ese momento, ya tenía una historia que contar con Juan Gabriel pero la mantuvo en secreto durante mucho tiempo.
Ahora ha decidido contarla en una entrevista para el canal de Inés Moreno en la que comienza con detalles sobre la manera en que se conocieron... y la edad que él tenía.

“Yo tenía 16 años, me acuerdo perfecto porque estaba en segundo año de la prepa y odiaba física”.

De acuerdo con su relato, Juan Gabriel apareció en su vida de manera circunstancial y de pronto ya estaban en una relación sentimental.

“Yo no daba crédito, pero a mí se me olvidó tanto... se me olvido todo... y pues pasó lo que tenía que pasar. Yo con Alberto dure siete años y medio”.

El misterio del suéter bordado de Juan Gabriel

Loztin asegura, de hecho, que Juan Gabriel le ayudó a abrirse camino en la actuación porque una vez que terminó la universidad como contador público en la Universidad de Aguascalientes, le pidió que le ayudara a entrar al Centro de Educación Artística de Televisa.

“Yo me enamoré perdidamente de él; no me preguntes cómo pero yo estaba así... y él siempre me daba buenos consejos y así duró la relación siete años y medio”.

Entre ellos había incluso una especie de relación de amistad paternal porque Loztin le enseñaba sus calificaciones y le entregó una copia del título universitario. Lo que nunca hubo fue dinero de por medio.

“Yo siempre fui de una familia acomodada, nunca tuve carencias; a mí Alberto nunca me dio un peso partido por la mitad. Lo único que me dio es una sudadera y la mitad de una loción; fue todo lo que me dio”.

Loztin recuerda que, en cambio, él le regaló varios suéteres que tejía su madre, incluyendo uno que Juanga uso en el disco “Pensamientos”.

Cuando la relación terminó, recuerda Loztin, comenzó el ascenso de su carrera en la televisión con el éxito de “Soñadoras”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
