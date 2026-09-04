Anuncian NUEVO REALITY, ‘El Sultanato’, y la segunda habitante confirmada es Kimberly ‘la más preciosa’

A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que aparece la examiga de Wendy Guevara, Kimberly, ‘la más preciosa’ siendo capturada y presentada ante un sultán.
Las imágenes hacen referencia al nuevo reality show llamado ‘El Sultanato’, mismo que describe sobre la también actriz de ‘Perfume de Gardenia’.
“La llamada fue respondida y el destino no perdona. Kimberly ha sido reclamada por las sombras del imperio para disputar el trono. Del glamour moderno a las coronas de rubíes… ¿estará lista para sobrevivir a las intrigas del palacio?.
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“¡Confirmado! Kimberly es la nueva aspirante oficial de ‘El sultanato’.
“¿Logrará conquistar el imperio o caerá ante el poder del Sultán?”.
La nueva aventura se estrenará el 27 de septiembre y advierte que va de temple, astucia y estrategia para sobrevivir batallas.
‘El sultanato’ tendrá 15 participantes y 45 días de encierro.
“Aquí no gana quien tenga más seguidores, sea más fuerte o hasta incluso haga más ruido”. “Gana quien logra acumular más puntos dentro de la competencia”, dicen sus presentadores en un clip.
A través de votaciones, superchats, beneficios, competencias y diferentes dinámicas los competidores podrán acceder al trono donde solamente un participante ganará.
Sobre el primer confirmado del reality, se trata de Kiko Hernández, un conocido colaborador, actor y presentador de televisión en España. Ganó fama tras participar en la tercera edición de ‘Gran Hermano’ donde quedó como tercer finalista.
Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision
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Desarrolló la mayor parte de su trayectoria en Telecinco, consolidándose como uno de los rostros más populares y polémicos de la prensa del corazón y del programa ‘Sálvame’.