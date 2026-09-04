Anuncian NUEVO REALITY, ‘El Sultanato’, y la segunda habitante confirmada es Kimberly ‘la más preciosa’

A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que aparece la examiga de Wendy Guevara, Kimberly, ‘la más preciosa’ siendo capturada y presentada ante un sultán.

Las imágenes hacen referencia al nuevo reality show llamado ‘El Sultanato’, mismo que describe sobre la también actriz de ‘Perfume de Gardenia’.

“La llamada fue respondida y el destino no perdona. Kimberly ha sido reclamada por las sombras del imperio para disputar el trono. Del glamour moderno a las coronas de rubíes… ¿estará lista para sobrevivir a las intrigas del palacio?.

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“¡Confirmado! Kimberly es la nueva aspirante oficial de ‘El sultanato’.

“¿Logrará conquistar el imperio o caerá ante el poder del Sultán?”.

La nueva aventura se estrenará el 27 de septiembre y advierte que va de temple, astucia y estrategia para sobrevivir batallas.

‘El sultanato’ tendrá 15 participantes y 45 días de encierro.

“Aquí no gana quien tenga más seguidores, sea más fuerte o hasta incluso haga más ruido”. “Gana quien logra acumular más puntos dentro de la competencia”, dicen sus presentadores en un clip.

A través de votaciones, superchats, beneficios, competencias y diferentes dinámicas los competidores podrán acceder al trono donde solamente un participante ganará.

Sobre el primer confirmado del reality, se trata de Kiko Hernández, un conocido colaborador, actor y presentador de televisión en España. Ganó fama tras participar en la tercera edición de ‘Gran Hermano’ donde quedó como tercer finalista.

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Desarrolló la mayor parte de su trayectoria en Telecinco, consolidándose como uno de los rostros más populares y polémicos de la prensa del corazón y del programa ‘Sálvame’.