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Anuncian NUEVO REALITY, ‘El Sultanato’, y la segunda habitante confirmada es Kimberly ‘la más preciosa’

El proyecto es contundente: “Aquí no gana quien tenga más seguidores, sea más fuerte o hasta incluso haga más ruido”.

Septiembre 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La examiga de Wendy y Karina también ingresará a un reality show llamado ‘El Sultanato’.

Instagram

A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que aparece la examiga de Wendy Guevara, Kimberly, ‘la más preciosa’ siendo capturada y presentada ante un sultán.

Las imágenes hacen referencia al nuevo reality show llamado ‘El Sultanato’, mismo que describe sobre la también actriz de ‘Perfume de Gardenia’.

“La llamada fue respondida y el destino no perdona. Kimberly ha sido reclamada por las sombras del imperio para disputar el trono. Del glamour moderno a las coronas de rubíes… ¿estará lista para sobrevivir a las intrigas del palacio?.

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“¡Confirmado! Kimberly es la nueva aspirante oficial de ‘El sultanato’.
“¿Logrará conquistar el imperio o caerá ante el poder del Sultán?”.

La nueva aventura se estrenará el 27 de septiembre y advierte que va de temple, astucia y estrategia para sobrevivir batallas.

‘El sultanato’ tendrá 15 participantes y 45 días de encierro.

“Aquí no gana quien tenga más seguidores, sea más fuerte o hasta incluso haga más ruido”. “Gana quien logra acumular más puntos dentro de la competencia”, dicen sus presentadores en un clip.

A través de votaciones, superchats, beneficios, competencias y diferentes dinámicas los competidores podrán acceder al trono donde solamente un participante ganará.

Sobre el primer confirmado del reality, se trata de Kiko Hernández, un conocido colaborador, actor y presentador de televisión en España. Ganó fama tras participar en la tercera edición de ‘Gran Hermano’ donde quedó como tercer finalista.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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El Sultanato Kimberly La Más Preciosa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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