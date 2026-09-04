A Flor Vigna tampoco le importa ganar los 4 millones de La Casa: “La lana se puede conseguir afuera”

Al igual que Memo Schutz, Flor Vigna no levantó la mano cuando Diego de Erice les preguntó a los habitantes si les gustaría ganar La Casa de los Famosos México 2026.

En el caso de Memo Schutz, ya hasta dijo que si por él fuera, repartiría el reconocimiento de 4 millones de pesos entre los 11 habitantes que quedan en La Casa. En el caso de Flor Vigna, admitió en plena gala que no se siente buena competidora.

“Me cuesta mucho el juego y no me siento buena jugadora. Me castiga mucho todo lo vincular... a veces siento relaciones profundas, pero luego siento hipocresía, falsedad, conveniencia”.

“El otro día comentaba a mis compañeros que ya aprendí a quererlos y me gustaría quedarme con lo mejor de cada uno antes de que se incendie todo y que podamos continuar una amistad afuera”, compartió mientras Diego de Erice les advertía de el juego es de estrategias, mas no amistoso.

¿Qué más dijo Flor Vigna?

Ya sin estar en la gala, y platicando solo con Cynthia Klitbo, Flor Vigna admitió que ya sabe que no va a ganar La Casa de los Famosos México, y que ese dinero, lo podría ganar afuera.

“El que se quiera quedar está buenísimo... Yo sé que no la voy a ganar, no es por negativa, sino porque siento que hay jugadores lindos, que causan gracia, y a nadie le va a importar si salgo la semana 6, 7 u 8".

“La lana se puede conseguir afuera, me la gasto toda en editores, en muchas cosas, tengo muchos gastos”, dijo Flor Vigna.