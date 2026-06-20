Gustavo Adolfo Infante acusa a su ex abogado de amenazarlo: “Se ardió porque no hablo de él”

El periodista Gustavo Adolfo Infante ya tiene nuevo abogado: Enrique González Casanova.

Y eso ha significado no solamente nueva estrategia legal en sus casos, sino una decisión en el ámbito mediático: no volver a mencionar el nombre de su anterior abogado Alonso Beceiro.

Gustavo Adolfo respondió por última vez a la polémica con Beceiro a través de su canal de Youtube, en donde aseguró que por lo menos en dos ocasiones su ex abogado le exigió que le diera pantalla en alguno de los programas que conduce.

“Un día este señor llegó en estado de ebriedad por supuesto que quería que hiciera ‘El minuto que cambió mi destino’ con él”.

Beceiro le habría contestado al periodista: “Pues yo soy muy famoso”.

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De ahí surgió una frase que ha marcado ahora su ruptura: Gustavo Adolfo le habría dicho: eres un gato de angora.

El periodista explicó:

“Siempre lo he dicho: yo soy un gato de angora. Yo no tomo las decisiones en el canal en el que yo trabajo”.

¿Por qué dice Gustavo Adolfo que fue amenazado por su ex abogado?

Gustavo Adolfo y Alonso Beceiro colaboraron (como cliente y abogado) durante 10 años. Su ruptura sucedió debido a una desacuerdo por la manera en que Beceiro trató de resolver un pleito legal de Gustavo Adolfo con Alfredo Adame.

Desde hace una semana han cruzado señalamientos pero este 19 de junio, el periodista aseguró que es la última vez que habla de él.

“En otras ocasiones llegaba este abogado con un papelito (donde decía): tuviste tal abogado tanto tiempo, y a tal abogado tanto tiempo ¿y a mí por qué no me tienes?”.

Gustavo Adolfo señaló finalmente que Alonso Beceiro, durante una entrevista publicada este 18 de junio, hizo declaraciones que pueden interpretarse como amenazas.

“El día de ayer, amenazándome porque personajes muy poderosos le dijeron: ya no estás con él, ahora sí vamos contra él. Eso es una amenaza... o cómo ven”.

Para el conductor principal de “De primera mano”, la causa de estas “amenazas” es clara.