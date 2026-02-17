‘Gomita’ reaparece tras episodio por el que casi PIERDE la vida: “Dejé cosas del mundo”

“No le pedí a Dios bajar de peso… si hubieran sabido que mi solución era alimentarme de la Palabra (de Dios), me hubiera ahorrado muchas cirugías”.

La creadora de contenido, Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, se recupera, aunque estuvo “a punto de morir”. El mes de febrero y su ausencia en redes sociales encendieron las alarmas, pues es inusual que no publique contenido.

En un video que compartió la propia influencer, se le ve en una cama de hospital y con oxígeno suplementario, además de estar conectada a varios aparatos médicos. El 5 de febrero fue un día crítico, según aseguró ‘Gomita’, pues estaba sedada. “Sólo sé que los milagros existen, mi fe aumenta cada día”, escribió Ordaz.

Un día después, ‘Gomita’ ya sonreía y hasta muestra un ramo de flores. Afirmó sentirse afortunada de haber librado la crisis de salud. “Este 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad. Hoy me arreglé para ustedes”.

Ahora, la también exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ colgó en su TikTok su testimonio, acompañado de imágenes que reflejan su proceso de recuperación.

Su comunicado inicia con la frase donde resalta que fe: “Dios, me gozo en medio de mi batalla, porque sé que Tú eres fiel”.

La famosa reconoció que ha leído diversos comentarios sobre su situación, desde críticas y señalamientos por su pérdida de peso hasta cuestionamientos sobre sus cirugías. E incluso hubo quien le deseó la muerte, pero enfatiza que, tras este proceso, siente que Dios le devolvió la vida.

‘Gomita’ asegura que en estos meses decidió hacer a un lado la vanidad y la autocrítica para aferrarse a su fe y su salud.

“Dejé cosas del mundo; las emociones, el ego, el temor que opaca el gran diario, y muchas cargas que no me correspondían, las entregué por salud”, indicó la también conductora.

Y agregó que su cambio físico no fue planeado sino que ocurrió de forma natural mientras cambiaba su estilo de vida y fortalecía su espiritualidad.

“No le pedí a Dios bajar de peso… si hubieran sabido que mi solución era alimentarme de la Palabra (de Dios), me hubiera ahorrado muchas cirugías”, escribió.

Finalmente, agradeció a sus seguidores y dijo que a pesar del sufrimiento, se mantiene firme en su fe y considera que su historia apenas comienza. Adelantó que en próximos días dará a conocer más detalles sobre las causas que la llevaron a estar en peligro.

