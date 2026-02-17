Suscríbete
Famosos

‘Gomita’ reaparece tras episodio por el que casi PIERDE la vida: “Dejé cosas del mundo”

La influencer compartió en sus redes sociales cuál es su estado de salud.

Febrero 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Gomita-salud.jpg

‘Gomita’ se recupera de una cirugía tras casi perder la vida.

Instagram

“No le pedí a Dios bajar de peso… si hubieran sabido que mi solución era alimentarme de la Palabra (de Dios), me hubiera ahorrado muchas cirugías”.

La creadora de contenido, Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, se recupera, aunque estuvo “a punto de morir”. El mes de febrero y su ausencia en redes sociales encendieron las alarmas, pues es inusual que no publique contenido.

En un video que compartió la propia influencer, se le ve en una cama de hospital y con oxígeno suplementario, además de estar conectada a varios aparatos médicos. El 5 de febrero fue un día crítico, según aseguró ‘Gomita’, pues estaba sedada. “Sólo sé que los milagros existen, mi fe aumenta cada día”, escribió Ordaz.

Un día después, ‘Gomita’ ya sonreía y hasta muestra un ramo de flores. Afirmó sentirse afortunada de haber librado la crisis de salud. “Este 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad. Hoy me arreglé para ustedes”.

TE RECOMENDAMOS: Gomita está viva “de milagro"; muestra angustiantes imágenes de su misteriosa cirugía

Ahora, la también exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ colgó en su TikTok su testimonio, acompañado de imágenes que reflejan su proceso de recuperación.

Su comunicado inicia con la frase donde resalta que fe: “Dios, me gozo en medio de mi batalla, porque sé que Tú eres fiel”.

La famosa reconoció que ha leído diversos comentarios sobre su situación, desde críticas y señalamientos por su pérdida de peso hasta cuestionamientos sobre sus cirugías. E incluso hubo quien le deseó la muerte, pero enfatiza que, tras este proceso, siente que Dios le devolvió la vida.

‘Gomita’ asegura que en estos meses decidió hacer a un lado la vanidad y la autocrítica para aferrarse a su fe y su salud.

“Dejé cosas del mundo; las emociones, el ego, el temor que opaca el gran diario, y muchas cargas que no me correspondían, las entregué por salud”, indicó la también conductora.

Te puede interesar:
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores

Y agregó que su cambio físico no fue planeado sino que ocurrió de forma natural mientras cambiaba su estilo de vida y fortalecía su espiritualidad.

“No le pedí a Dios bajar de peso… si hubieran sabido que mi solución era alimentarme de la Palabra (de Dios), me hubiera ahorrado muchas cirugías”, escribió.

LEE TAMBIÉN: Revelan imágenes de Ángela Aguilar y Christian Nodal escoltados por agentes tras ATAQUE ARMADO en Zacatecas

Finalmente, agradeció a sus seguidores y dijo que a pesar del sufrimiento, se mantiene firme en su fe y considera que su historia apenas comienza. Adelantó que en próximos días dará a conocer más detalles sobre las causas que la llevaron a estar en peligro.

gomita
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Pepillo-Origel-Maribel-Arleth.jpg
Famosos
Pepillo Origel arrepentido de revelar INFIDELIDAD de Joan Sebastian a Maribel con Arleth Terán hace 30 años
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yadhira-Carrillo.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo enfrenta su DIVORCIO, supera enfermedad y el cáncer de su hermana: “al mismo tiempo todo”
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Toñita.jpg
Famosos
Tras escándalo con Carlos Rivera, Toñita se hace CIRUGÍA estética en los ojos para rejuvenecer
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lara-Campos-Matilda (1).jpg
Famosos
Rumores eran ciertos: Lara Campos será ARTISTA invitada para el protagónico de ‘Matilda, el musical’
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aída-Pierce-Héctor-Parra.jpg
Famosos
Aída Pierce confiesa que expareja de Héctor Parra intentó ponerla en su contra: “Tenía IRA desbordada”
La actriz reveló que sin cercanía de por medio, la mujer comenzó a hablarle muy mal del actor.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Abuela-influencer-Mónica-Mancini.jpg
Viral
Abuela influencer, de 82 años, fue asaltada y golpeada en su casa: “Cállate porque te mat*”
Las cámaras de seguridad grabaron cómo Mónica Mancini fue amenazada al interior de su hogar.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Fátima-Bosch.jpg
Famosos
Fátima Bosch se DESPLOMA y cae en carro alegórico mientras saludaba en un desfile en Ecuador
La ‘Miss Universo’ fue invitada en el ‘Desfile de la Fiesta de Fruta y de las Flores de Ambato’.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Dolores-Muñoz-Ledo.jpg
Famosos
Querida actriz de doblaje y voz de ‘Chip y Dale al rescate’ FALLECE a los 107 años
La industria del doblaje está de luto tras perder a una de sus voces más queridas y longevas.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez