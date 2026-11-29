La Bebshita y Linette Puente notaron lo contradictorio del coqueteo entre Kevyn Bicolor y Gloria Murillo.
“Ella es de otros gustos”, dijo la Bebeshita. El comentario fue secundado por Linette y dejó en el aire la pregunta si entonces le estaba siendo infiel a su novia.
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Gloria Murillo es una atleta de alto rendimiento que se ha viralizado gracias a sus participaciones en Exatlón, donde suele tener competencias extraordinarias pero hasta ahora su mejor lugar ha sido en la 2017, cuando llegó al puesto 12.
En 2024, Murillo participó por tercera vez en el reality show y ahí fue derrotada en el reto de eliminación por Paulette Gallardo. El duelo fue épico no sólo por lo emocionante sino porque a lo largo de esa temporada ambas atletas habían mostrado un interés romántico mutuo.
El noviazgo de Gloria y Paulette
Finalmente Gallardo eliminó a Murillo... pero dos semanas después ella también fue eliminada... y lo primero que hizo fue buscar a Gloria... y confirmaron su relación de noviazgo.
TV Azteca reportó en abril de este 2026, que eran oficialmente pareja.
“Las atletas explicaron que una vez afuera de las playas de República Dominicana, todo sucedió por medio de un proceso nada rápido”.
La misma Paulette contó detalles de cómo sucedió, ya que Gloria Murillo venía saliendo de un divorcio con Iván Cepeda.
“La gente piensa que es algo fugaz, nos comparan con relaciones que realmente ni al caso. Tampoco queremos demostrarle a nadie que esto no es algo fugaz, somos dos personas adultas. Ella decidió terminar su matrimonio, ella sabe por qué, no lo hizo por mí”.
Ahora que está en La Granja VIP, sin embargo, Kevyn Bicolor se ha mostrado especialmente interesado en conquistarla. Y hasta este momento, Gloria ha aceptado sus coqueteos.
No obstante, no hay un noviazgo formal entre ambos y es posible que su shipeo sea parte del juego dentro del reality show y que se olviden de ellos una vez afuera.
Y aunque no se anunció oficialmente, hay versiones de que Paulette y Gloria terminaron su relación hace unas semanas, ya que dejaron de publicarse juntas en redes sociales.