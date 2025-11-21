Laura Flores se somete a un transplante de cabello, ¿cuáles fueron los motivos y cómo luce?

“Tiene que ser algo proporcional y que sea armónico con la forma de tu rostro”.

La actriz Laura Flores de nuevo acapara los titulares, pero esta vez la noticia tiene que ver con su salud, pues sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a un trasplante capilar.

El anuncio desató preocupación y curiosidad sobre los motivos por los que se sometió a ese proceso.

En un video que colgó en sus redes sociales, Laura afirma que a sus 62 años decidió dar el paso de un trasplante de cabello para sentirse más cómoda y segura.

Este tipo de intervenciones son cada vez más frecuentes, pero en el caso de la actriz dice que lo hace más por un tema de autocuidado y renovación. Sin embargo, destaca la importancia de acudir con profesionales, pues el diagnostico inicial fue muy riguroso.

Flores explicó que los especialistas evaluaron la densidad de su cabello, la viabilidad para extraer folículos, así como la forma de su rostro para conseguir un resultado armónico.

“Soy actriz, soy cantante, me llamo Laura Flores. A mí no me da pena decir mi edad, yo tengo 62 años, soy modelito 1963 y bueno, pues toda mi vida me he dedicado al mundo de la actuación y de la música”, dijo Laura Flores en un video testimonial de la clínica.

La villana de telenovelas acudió a la TJ Hair Clinic, una clínica localizada en Tijuana, Baja California, donde se especializan en transplantes capilares mediante una técnica llamada ‘FUE’ (Extracción de Unidades Foliculares). De acuerdo a su sitio oficial, ofrecen cinco paquetes todo incluido con transporte, alojamiento, comidas, medicamentos postoperatorios y monitoreo médico por un año.

Laura indica que para iniciar su tratamiento previamente midieron su rostro con un láser para definir hasta dónde podían colocar los injertos capilares. Así, consideraron promociones faciales de su frente, nariz, sienes y cejas.

“Tiene que ser algo proporcional y que sea armónico con la forma de tu rostro”, comentó la actriz.

Y añadió que desde el primer día se sintió tranquila y confiada con el equipo de expertos que le indicaron cada paso del procedimiento que le realizarían.

“Lo hicieron increíble… maravilloso, estoy como emocionada, ¿sabes?”. Al concluir el proceso, afirmó sentirse “súper bien” y elogió el trabajo del personal.

¿Cómo se realiza un trasplante capilar?

Se trasladan folículos pilosos (las raíces del pelo) desde una zona donde el cabello es abundante, generalmente la nuca o los laterales de la cabeza, hacia áreas donde existe calvicie o adelgazamiento del pelo.

Estos folículos son genéticamente resistentes a la caída, por lo que, una vez implantados, continúan produciendo cabello de manera permanente y el objetivo principal es recuperar densidad y naturalidad sin alterar las funciones del cuero cabelludo.

La recuperación suele ser rápida, con pequeñas costras que desaparecen en aproximadamente una semana.

El crecimiento del nuevo cabello comienza a observarse a partir del tercer mes, mientras que el resultado final puede apreciarse entre los ocho y 12 meses posteriores.

