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Yolanda Andrade, Arath, Mario y Brenda Bezares buscan AYUDAR A GALA: "¿Creen que no lo hemos intentado?”

Son varios los famosos que han hecho público que le han querido brindar una mano a la actriz, pero debido a su condición asegura que está bien y rechaza lo que le dicen.

Septiembre 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Famosos como Mario y Brenda Bezares, así como Yolanda Andrade o Arath de la Torres destapan los intentos que han hecho por ayudar a Gala.

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“Sola estoy, deprimida también, a todos les valió, si están preocupados, donen”.

Ya lo había dicho Brenda Bezares tras la salida de Gala Montes de ‘La Casa De Los Famosos’, que tanto ella como su esposo Mario habían estado al pendiente de la joven actriz, incluso estuvieron en desacuerdo en que entrara al reality.

“Quien ha estado pendiente de Gala ha sido Mario y Arath. Siempre pendiente, pero hay procesos y cosas que a veces la gente tiene que vivir a su manera o hasta que la gente no pida ayuda”, manifestó la presentadora.

Y agregó sobre el ingreso de Montes a ‘La Casa Más Famosa de México’, que no le parecía buena idea.

“Pues no me gustó mucho, no sabíamos nada al respecto, pero es muy respetable. Y qué bueno que salió, por supuesto. Qué bueno que ella salió. Creo que no era el mejor momento, ella no estaba pasándola bien. Siempre le he dicho que mi familia es su familia, que mi casa es su casa, que la esperamos siempre con los brazos abiertos”.

Y para finalizar la conversación, la esposa de ‘Mayito’ enfatizó que “son procesos que a veces uno tiene que pasar, y en el momento en que ella esté lista nosotros la vamos a recibir con mucho cariño, pero qué bueno que mejor salió y qué bueno que mejor se atienda, creo yo”.

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Las declaraciones de Brenda se sumaron a las de otros famosos como Poncho de Nigris, quien también expuso que no era un buen momento para que Gala formara parte del proyecto. Incluso dijo que “estaba a punto de un brote psicótico”.

Otro de los que levantó la voz fue Tristán, el hijo de Yahir, quien señaló que por su experiencia, cree que Gala estaba consumiendo la droga conocida como cristal y no marihuana como había aceptado la actriz.

Ahora, es Arath de la Torre quien confirma que los integrantes del extinto ‘Team Mar’, mismo al que pertenecieron Mario, Gala y el propio Arath, siendo el primero el ganador del reality, que han intentado acercarse a la exMalinche para ofrecerle su ayuda.

El conductor de ‘Hoy’ expresó en sus redes sociales: “Queridos seguidores y a quienes queremos a Gala. Desafortunadamente hemos hecho muchos intentos y no se deja ayudar. ¿Ustedes creen que no lo hemos intentado? Sólo nos queda orar por ella y que Dios la haga recapacitar. No hay voluntad, sólo la voluntad de Dios”, escribió.

Y fuera del reality otra de las famosas que se ha preocupado y ha hecho pública su intención de ayudarla es Yolanda Andrade.

“Sólo quiero escucharte y hablar contigo. Te quiero decir una cosa, nada más, pero en persona”, expresó Andrade.

Además, Yolanda aprovechó el mensaje para mostrarle su respaldo a la actriz: “Tú vales mucho la pena y eres una vieja con muchos huev*s”.

Gala Montes le responde a Arath de la Torre y a Poncho de Nigris

Ante las palabras de sus excompañeros, la también cantante explotó y fue breve con respecto a lo que dijo Arath. “Si no me ayudaron cuando pasó lo de Adrián, me van a ayudar ahorita. ESTOY BIEN”.

Sin embargo, contra De Nigris se fue con todo.

“Yo sólo quería ayudarla porque está sola, va a tocar fondo y al final puede ser demasiado tarde. Esa mujer la tienen que anexar ya, antes que pase algún accidente. De corazón, aunque no pida ayuda la tiene que recoger la patrulla espiritual”, escribió.
“No me vuelvo a meter en pedos que no son míos, pero siento que ella se puede hacer daño, si necesitan ayuda estamos para sumar, ella no habla, es otra persona que está intoxicada (...) duele verla así, siempre la apoyé y es por empatía a una chava que anda sola sin ruimbo”, agregó.

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A lo que Montes respondió: “Ayúdate tú, con ese injerto de pelo horrible (...) Se están uniendo para denigrarme, yo estoy bien, es difícil que tenga un brote psicótico, pero me la pel*n. Sola estoy, deprimida también, a todos les valió, si están preocupados, donen”.

“De cuando acá tú vas a venir a preocuparte por mí, no te preocupes por mí. Estás enojado porque mandé a las ver*a a tu sobrino Aldo, no vas a hacer un grupito con mi mamá para anexarme, vete a la ver*a con tu ‘Ring Royale’, no quiero estar ahí”, concluyó.

Gala Montes arath de la torre Yolanda Andrade
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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