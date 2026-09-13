Gala Montes se transforma: se hace un corte de cabello mohicano y viaja a EU para la pelea de su “novio”

La entrada y salida de Gala Montes en La Casa de los Famosos detonó una nueva etapa en la vida de la actriz.

Algunos de estos aspectos, sin embargo, han generado polémica e incluso preocupación por la salud emocional de Gala.

Las dos versiones sobre los motivos por los que salió del reality show son ejemplo de lo caótica que es su vida actualmente.

Por un lado, Gala asegura que la psicóloga del reality hizo un mal diagnóstico de su situación al recomendarle que se internara ante un posible brote sicótico.

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La otra versión es que ciertamente la actriz tuvo acciones violentas que son síntomas de una crisis mental y que por ello la producción le recomendó salir del reality.

¿Qué ha hecho Gala Montes tras su salida de LCDF?

Lo cierto es que solamente estuvo dos días en La Casa de los Famosos y desde entonces ha incendiado sus redes sociales como comentarios lapidarios incluso en contra de algunos de los que actualmente participan en el reality.

Se refugió, además, en Emiliano Aguilar, a quien considera un amigo que lo apoya, aunque también hay quienes aseguran que esa relación ha acentuado su consumo de sustancias.

Gala Montes ahora reaparece con una nueva imagen: se cortó el cabello con estilo mohicano pero dejando un flequillo corto con rapado lateral.

Con esta nueva imagen apareció en videos de sus redes sociales en los que muestra que viajó a Las Vegas para estar en la pelea de Ryan García.

“Hoy no me estén molestando porque hoy pelea mi novio Ryan García. No sé cómo le voy a hacer pero yo voy a estar ahí; Ryan, e amo”.

Gala Montes, antes y después Instagram

Ryan García es un boxeador con una historia épica de superación personal. Tras hundirse emocionalmente en la depresión y físicamente en el consumo de drogas, logró recuperar su carrera y convertirse en campeón mundial peso welter y este sábado defiende su cinturón por primera vez ante Conor Benn, en Las Vegas.

Se entiende que el mensaje de Gala Montes alude a que es fan del boxeador y que probablemente no tenga boletos para la función pero intentará estar presente.

