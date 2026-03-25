Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Gaby Ramírez enfrenta NUEVO PROBLEMA de salud justo después de salir de una cirugía de emergencia

La conductora de televisión primero tuvo problemas porque se le reventó un implante de seno.

Marzo 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Gaby-Ramirez-1.jpg

Gaby Ramírez enfrenta complicaciones tras su cirugía de emergencia.

Instagram

“Nadie te cuenta esta parte…, pero también es parte del proceso”.

La presentadora de ‘Sale el Sol’, Gaby Ramírez, tiene preocupados a sus seguidores, pues luego de dar a conocer que tuvo que ser operada de emergencia porque se le reventó un implante de seno, ahora tiene un nuevo problema médico.

A través de sus redes sociales, Gaby colgó un video en sus redes sociales donde explicó cómo vive su recuperación después de salir del quirófano. “Nadie te cuenta esta parte…, pero también es parte del proceso”, inició el mensaje que acompaña el clip.

Y añadió que “para empezar, no puedo peinarme sola, alguien lo tiene que hacer por mí porque no puedo levantar los brazos. Tampoco puedo bañarme, necesito ayuda, me tengo que tallar muy bien. Para levantarme de la cama, alguien tiene que ayudarme, duermo como un vampiro…”, dijo Ramírez.

TE RECOMENDAMOS: Gaby Ramírez fue a dar al quirófano de emergencia porque se le reventó un implante de seno

Además, la presentadora indicó que tiene que seguir más indicaciones que son parte de los cuidados tras la operación estética. El uso de un brasier postoperatorio es esencial y debe portarlo todo el tiempo, así como la toma de medicamentos y antiinflamatorios.

La exconductora de ‘Enamorándonos’ también expresó que lo que más le incomoda es que tiene mucha comezón y no puede rascarse porque puede lastimarse en la herida o podrían salirle estrías.

Gaby-Ramirez-2.jpg

Instagram

Te puede interesar:
moises-penaloza-corazon-oro.jpg
Telenovelas
Moisés Peñaloza es un boxeador en “Corazón de oro” y se preparó tres meses: “Pesaba 81 y ahora peso 94 kilos”
Marzo 23, 2026
 · 
Edson Vázquez
Maxine-Woodside.jpg
Famosos
Le QUITAN una hora de programa de radio a Maxine Woodside y la mandan a plataformas digitales
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Heydi-Infante.jpg
Famosos
Nieta de Pedro Infante denuncia que fue SECUESTRADA por ‘Gama, el doctor de las estrellas’
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Angélica-Vale-Otto-Padrón.jpg
Famosos
Angélica Vale y su aún esposo Otto Padrón ahora se volvieron ROOMIES: “Simplemente se transformó el amor”
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juego devoces silvas.jpg
Famosos
La desgarradora revelación de Walo Silvas en “Juego de Voces": “Mi mamá intentó quitarse la vida 3 veces”
Marzo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
florinda meza (3).jpg
Famosos
¿Qué piensa Florinda Meza de la relación de Nodal y Ángela Aguilar? Le echa la culpa a uno de los dos
Marzo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores

Sin embargo, Gaby ahora confesó que enfrenta otra complicación luego de su operación estética: una alergia.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿ROMANCE a la vista entre Gaby Ramírez y Mauricio Mancera? Química y cercanía intensifican los rumores

Aunque Gaby no especificó a qué se debe, sí mostró cómo la piel de su pecho está totalmente enrojecida, causando que su recuperación se vea pausada para atender esta nueva complicación.

Por el momento, la titular de ‘Sale el Sol’ sigue priorizando sus cuidados y permanece ausente del matutino.

Gaby Ramírez Sale El Sol
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Jorge Kahwagi | Foto: TVyNovelas
Famosos
Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿qué fue de su polémico hijo, político y boxeador?
Marzo 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Monica-Noguera-Paco-Zea.jpg
Famosos
Mónica Noguera y Paco Zea estarían comenzando un ROMANCE… fueron vistos “muy cariñosos”
Marzo 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
lola-beltran--.jpg
Famosos
30 años sin Lola Beltrán... Predijo su muerte 15 días antes y ordenó dónde sería su sepulcro para “ver el amanecer”
Marzo 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Marianne-Gonzaga.jpg
Famosos
Activan ALERTA AMBER para localizar a la hija de Marianne Gonzaga; esto se sabe sobre su paradero
Marzo 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
cunadelobos-40-aniversario.jpg
Telenovelas
“Cuna de lobos": 40 años de la telenovela que paralizó México por la maldad de “Catalina Creel”
Este 2026 es el 40 aniversario de una de las producciones emblemáticas de la historia de la televisión mexicana.
Marzo 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Samo-Camila.jpg
Famosos
‘Samo’ le contesta a Mario Domm y se defiende tras ser EXHIBIDO por no cantar en Irapuato: “me siento violentado”
El intérprete dio la cara e intentó explicar las diferencias por las que no formó parte del espectáculo.
Marzo 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Papa-Jessica-Coch.jpg
Famosos
Jessica Coch de luto por el fallecimiento de su padre: “Vuela alto… mi Pa, mi Ratón”
La actriz dio a conocer con un emotivo video, el deceso de su padre.
Marzo 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Perros-perdidos.jpg
Viral
7 perros escapan de un SECUESTRO, recorren 17 km y regresan solos a casa; los llevaban a una carnicería
Un Corgi era el líder que dirigía el recorrido de los canes que escaparon de un camión.
Marzo 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez