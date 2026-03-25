Gaby Ramírez enfrenta NUEVO PROBLEMA de salud justo después de salir de una cirugía de emergencia

“Nadie te cuenta esta parte…, pero también es parte del proceso”.

La presentadora de ‘Sale el Sol’, Gaby Ramírez, tiene preocupados a sus seguidores, pues luego de dar a conocer que tuvo que ser operada de emergencia porque se le reventó un implante de seno, ahora tiene un nuevo problema médico.

A través de sus redes sociales, Gaby colgó un video en sus redes sociales donde explicó cómo vive su recuperación después de salir del quirófano. “Nadie te cuenta esta parte…, pero también es parte del proceso”, inició el mensaje que acompaña el clip.

Y añadió que “para empezar, no puedo peinarme sola, alguien lo tiene que hacer por mí porque no puedo levantar los brazos. Tampoco puedo bañarme, necesito ayuda, me tengo que tallar muy bien. Para levantarme de la cama, alguien tiene que ayudarme, duermo como un vampiro…”, dijo Ramírez.

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Además, la presentadora indicó que tiene que seguir más indicaciones que son parte de los cuidados tras la operación estética. El uso de un brasier postoperatorio es esencial y debe portarlo todo el tiempo, así como la toma de medicamentos y antiinflamatorios.

La exconductora de ‘Enamorándonos’ también expresó que lo que más le incomoda es que tiene mucha comezón y no puede rascarse porque puede lastimarse en la herida o podrían salirle estrías.

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Sin embargo, Gaby ahora confesó que enfrenta otra complicación luego de su operación estética: una alergia.

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Aunque Gaby no especificó a qué se debe, sí mostró cómo la piel de su pecho está totalmente enrojecida, causando que su recuperación se vea pausada para atender esta nueva complicación.

Por el momento, la titular de ‘Sale el Sol’ sigue priorizando sus cuidados y permanece ausente del matutino.