Florinda Meza asegura que ‘Kiko’ pedía ganar más que ‘La Chilindrina’ y revela cruel apodo que le puso

Siguen saliendo declaraciones de Florinda Meza a su paso por la televisión chilena y aunque ha dicho mentiras como que no mantuvo una relación con Carlos Villagrán, también contó un episodio en el que ‘Chespirito’ salió en defensa de María Antonieta de las Nieves.

También dijo que ‘Kiko’ mintió sobre su relación con Roberto Gómez Bolaños y que “él siempre necesita que necesita prensa usa a Roberto o me usa a mí, desde hace mucho”, y lo calificó de “mentiroso” y carente de escrúpulos.

Meza recordó que Villagrán habría descalificado a ‘La Chilindrina’ al decir que “aunque sea dos pesos, pero yo debo ganar más que esa ‘enana’”.

Según Florinda, Gómez Bolaños defendió a de las Nieves y le reprochó el comentario, a lo que Villagrán respondió: “esa no es una dama”.

La famosa ‘Doña Florinda’ también criticó la actitud de Carlos, indicando que se comportaba como si fuera “el más importante” del elenco cuando “todos eran unos donadie, nadie era famoso”, expresó.

En sus declaraciones a la prensa de Chile, también había acusado a María Antonieta de apropiarse del personaje de ‘La Chilindrina’, lo que provocó que Gómez Bolaños se sintiera traicionado.

“La verdad es que ella robó un personaje, el personaje era de Roberto, y después decía que como nadie lo registraba ella lo registró; no podíamos creerlo, la verdad que Roberto, desde que eso sucedió se sintió traicionado y Roberto no la volvió a saludar nunca más”, afirmó.

También arremetió en contra de la primera esposa de ‘Chespirito’, a quien señaló de robarle el dinero que gestionaba de la compra y venta de casas:

“Su mamá (de Roberto Gómez Fernández), cada vez que quiso una casa nueva, cuatro se le compró casa, ella vendía la casa cuando ya no le gustaba y se quedaba con el dinero, luego quería otra casa, no usaba ese dinero, ¿qué pasó?, no lo sé, pero cuatro veces y a mí (‘Chespirito’) nunca me compró una casa”.

La relación entre Meza y Villagrán fue complicada y estuvo marcada por altibajos. Durante los años en que compartieron elenco, mantuvieron una relación profesional, sin embargo, tras la salida de ‘Kiko’ del programa, surgieron rumores de tensiones personales y laborales.

