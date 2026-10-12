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Flor Rubio incendió las redes sociales AL COMPARAR a la virgen de Guadalupe con el ‘Doctor Simi’

La periodista Flor Rubio dijo esa incendiaria declaración y todos se le fueron encima.

Octubre 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Flor-Rubio.jpg

Flor Rubio comparó a la virgen con el ‘Doctor Simi’.

YouTube

“Después de la Virgen de Guadalupe, el doctor Simi es el personaje más querido por los mexicanos”.

En redes sociales se volvió tendencia la periodista de espectáculos Flor Rubio por una declaración en la que comparó a la virgen de Guadalupe con el ‘Doctor Simi’. Fue en su programa ‘Fórmula Espectacular con Flor Rubio’ donde dijo las incendiarias palabras.

“Después de la virgen de Guadalupe, ‘El doctor Simi’ es el personaje más querido por los mexicanos”, dijo la comunicadora.

Las palabras de Rubio hicieron enojar a muchos usuarios de las redes sociales, principalmente a los seguidores de esta práctica religiosa, quienes le reclamaron inicialmente que le llamara “personaje” a la virgen.

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Luego, le reprocharon que pusiera en el mismo sitio a la ‘Patrona de México’ con la imagen de un empresario que hizo de un muñeco la imagen de su millonario negocio farmacéutico.

“Sería bueno que pensara antes de hablar…”, “Que barbaridad, no puede ser”, “Bueno esta mujer es mas chayotera. Ahora sale con esta babosada - te pasas Flor Rubio, como camparas a un peluche con la virgen de Guadalupe”, “Pues si no le echa porras a su patrón la corren, pobrecita, ya debería jubilarse”, “De haber sabido le rezas al doctor Simi para que no sacaran de la granja a Pimpi”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

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Y es que el citado doctor es patrocinador del programa de Flor, por ello usuarios le critican que “hable de más” para “quedar bien” con quien invierte dinero en su emisión radical.

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Hasta el momento, la comunicadora no ha emitido ninguna declaración para aclarar sus dichos.

Flor Rubio Virgen de Guadalupe
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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