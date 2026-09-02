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Flor Rubio FULMINA a producción de La Casa por gala final de Aldo Rendón: “Lo sacaron a las 11:25 pm, ¡ya todos se habían ido a dormir!”

"¡Tenían un gran programa... Pero no sucedió! Yo saco a Aldo a las 10:30 de la noche, antes de que se me duerma la gente o apaguen la TV”.

Septiembre 02, 2026 • 
TVyNovelas
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Aldo Rendón salió de La Casa, y Flor Rubio critica.

ViX, YouTube/FlorRubio

La salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México abrió la conversación en redes sociales, para bien o para mal. Mientras sus fans lamentan su partida, sus detractores celebran la tranquilidad que hay en el reality sin él, quien decidió abandonar el show por problemas en su salud.

Una de las críticas vino de parte de Flor Rubio, en su canal de YouTube, donde lanzó observaciones más hacia la producción de La Casa, pues a su parecer, dejaron pasar un gran momento televisivo y no le dieron el suficiente tiempo al aire:

Fue un error en la estrategia de producción dejar la salida (de Aldo) hasta el final del programa. Les voy a decir lo que me pasó a mí. Eran cerca de las 10:25pm y vi que estaba Galilea y anunció que pasaría algo, pero dije ‘mañana me entero’... Como el cuento del lobo, dicen que van a pasar cosas que nunca han pasado, y la verdad no pasan cosas. Me fui a dormir”

“Y al día siguiente me entero de lo que estamos hablando. Ya era importante ver a Galilea al inicio del programa. Si mi gafete dijera ‘Rosa María Noguerón’ o ‘Paly Alonso’ (productores de La Casa de los Famosos México), yo saco a Aldo a las 10:30 de la noche, antes de que se me duerma la gente, para que los que se iban a ir a dormir, o quienes apagaban la tele, se quedaran”, dijo la periodista.

“Si el programa no te está dando un punto climático a la hora de apagar la tele, ¡bye! Hubieran podido tener más de 2 millones con la salida de Aldo, porque el momento es espectacular”.

Flor Rubio criticó que todo ocurrió en cinco minutos: "¡Ni siquiera le dieron tiempo para que hablaran un poco más! Galilea Montijo estaba llorando por su amigo sale porque está enfermo, y la producción les da menos de un minutos para despedir el programa, en buena onda, ¿cómo quieren rating? ¡Así no puedes subir el rating!

"¡Tienes un gran programa!... se va a ir una de tus columnas vertebrales, vas a decir que es porque está enfermo, él se va a poner a llorar como niño, la conductora lo va a recibir entre lágrimas... ¿y no le dan tiempo para conversar con él? ¿Y todo eso lo resuelven a las 11:25 a 11:30? ¡La gente no se va a quedar!”

“Aquí debieron atrapar al público, decirles que se queden, porque tengo un gran momento televisivo, y saco a Aldo una hora antes de lo que lo sacaron, hago un programa alrededor de que Aldo salió, pongo a berrear a Yahir, que hablen unos con otros, otro gallo nos cantaría de audiencia. No sucedió. El público se les hubiera sumado, pero lo estructuraron mal"; sentenció Flor Rubio.

“Tenían un gran programa, un gran momento televisivo, y lo sacaron a las 11:25 de la noche cuando ya todo mundo se había ido a dormir”.

Sobre la salida de Aldo Rendón, apuntó: “Para el programa de televisión es una pérdida grande. Vamos a ver cómo funciona sin él, si lograron encontrar una estructura sin Aldo. Memo está desaparecido, no hace nada, Brianda está desaparecida, no está pasando nada con ella. ¿Cómo puedes levantar un show cuando los integrantes del programa no se compromete? Aldo se ganó, para bien o para mal, el sueldo que le pagaron”.

“Mucha gente lo ataca, pero se ganó el sueldo. Él es así, clasista, ni siquiera al final dejó de jugar”, sentenció Flor Rubio sobre Rendón.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Cabe recordar que Flor Rubio es parte de La Granja VIP 2, que en TV Azteca estrena este 6 de septiembre

Las críticas de Flor Rubio sobre La Casa de los Famosos México ocurren el mismo día en el que fue presentada oficialmente como crítica de “La Granja VIP” en su segunda temporada.

Ella será, junto a Ferka, Linet Puente, Rey Grupero y Alfredo Adame, parte del panel de críticos del reality show que conduce Adal Ramones.

Aldo Rendón Flor Rubio La Casa de los Famosos México
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