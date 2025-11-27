Suscríbete
Famosos

Andrea Legarreta: Confiesa ser mamá orgullosa del éxito de sus hijas y ya estar abierta al amor

La conductora de Hoy confirmó recientemente que sí está abierta para encontrar un nuevo amor.

Noviembre 27, 2025 • 
Nayib Canaán
andrea-legarreta-abierta-amor.jpg

Andrea Legarreta

Hay momentos en la vida que parecen simples escenas cotidianas: una madre detrás de cámaras peinando el cabello de su hija, un abrazo antes de salir al set, un susurro de “tú puedes”. Sin embargo, para quienes observan de cerca la trayectoria pública de la conductora y actriz Andrea Legarreta, esos instantes han tejido una historia de acompañamiento y de amor que hoy coloca a sus hijas, Mía y Nina, frente a un futuro luminoso.

La reciente emoción de la familia surgió cuando Nina, la menor, presentó la telenovela Mi verdad oculta, una producción que marca un nuevo logro en su carrera dentro de la pantalla chica. El estreno fue celebrado por la prensa de espectáculos y por una madre que, lejos de adjudicarse méritos, repite una idea sencilla pero poderosa: dejar que sus hijas descubran su camino y sostenerlas desde el respeto y el trabajo. Legarreta compartió que, aunque desde pequeñas sus hijas han estado cerca de los medios, ninguna oportunidad les ha sido regalada.

Te puede interesar:
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
beinda cazzu.jpg
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg
Famosos
Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Con una mezcla de orgullo y serenidad, declaró a TVyNovelas: “Soy una mamá orgullosa, ya sabes que mis niñas están en este medio desde que eran bebés, prácticamente. Imagínate que hasta el ultrasonido mostramos en televisión, entonces a las dos les gusta mucho el medio, yo creo que tienen mucho talento y en el caso de Nina se ha ganado cada uno de sus papeles”. Esa frase se convierte en una postal: los recuerdos de una madre joven mostrando en pantalla el ultrasonido de su primera hija, sin prever que, años después, ese mismo entorno sería el escenario donde sus niñas trazarían sus propias historias.

Más allá del glamour de los reflectores, lo que destaca es el conjunto de valores que Andrea ha cultivado en casa. No lo presume; simplemente lo vive. Y cuando habla de Nina, su voz deja ver el orgullo por el esfuerzo detrás de cada escena.

“Nina lo está haciendo muy bien, es muy comprometida, se aprende sus personajes, sus textos, estudia, aprovecha de quien está rodeada para aprender, para seguir creciendo, por eso la felicito, porque es profesional”, compartió a la misma publicación.

ANDREA LEGARRETA.jpg

Andrea Legarreta presume sus momentos en familia cada que tiene oportunidad.

INSTAGRAM/andrealegarreta

Andrea insiste en que el apellido no abre las puertas; es el compromiso el que las mantiene abiertas. “A Nina le ha ido muy bien en las telenovelas, la gente la quiere a ella y a su hermana, porque más allá de cómo te apellides, si no traes el talento, el compromiso, el profesionalismo, eso no importa. Nina ha recibido premios como mejor actriz de teatro, ha hecho doblajes, cine, telenovelas, Mía igual, ahora con la música ahí va, poco a poco, haciendo su chamba. Creo que son niñas que si algún ejemplo tienen de nosotros es el respeto, el profesionalismo. Saben que tienen que prepararse, por eso les hemos dado las herramientas”.

“Al final siento lo que cualquier mamá cuando su hijo recibe un diploma por buenas calificaciones, cuando logran un triunfo en cualquier cosa que hagan. Cuando ves que ellas son felices amando lo que hacen, tú ya eres feliz”.

¿Andrea Legarreta ya tiene novio?

La conductora vive la maternidad como un equilibrio: libertad para que sus hijas se desarrollen y raíces suficientemente fuertes para que sepan que nunca están solas. Su presencia mediática también tiene un costo: la exposición constante. Ante los rumores sobre romances o especulaciones, responde con humor y cordura.

Siempre ha sido así, soltera, casada, siempre me inventan cosas. Y está bien, qué bueno, ¿no?, significa que todavía aguanto”.

El comentario desata risas, pero luego añade una reflexión más seria, casi una declaración de independencia emocional: “Llega un momento en el que te vale gorro, que digan misa, yo sé cuál es mi realidad, sé lo que vivo y cómo lo vivo”.

Apenas hace unos días, De primera mano le preguntó directamente si ya tiene un novio más joven. No descartó nada, y lo único que confirmó es que sí está abierta al amor:

A pesar de los reflectores, Andrea ha aprendido a dirigir la energía hacia lo que realmente importa: su familia, sus proyectos, y la construcción de una vida que se siente propia.

Andre Legarreta
Nayib Canaán
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Aline-Hernández.jpg
Famosos
Aline Hernández confirma documental contra Sergio Andrade y Gloria Trevi: “La historia de todas las víctimas”
Noviembre 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Charly-Moreno-Daniel-Bisogno.jpg
Famosos
Supuesto novio de Daniel Bisogno revelará videos nunca antes vistos del conductor de ‘Ventaneando’
Noviembre 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Eduardo-Antonio-Niurka.jpg
Famosos
Eduardo Antonio, ex de Niurka, se hace la misma cirugía que Ninel Conde: “un mulato de ojos verdes”
Noviembre 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Christian-Chávez.jpg
Famosos
Christian Chávez dedica su nueva canción a los RBD: “Un día volveremos a estar juntos”
Noviembre 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
fatima-bosch-fea-bella-.jpg
Telenovelas
Habla la actriz que interpretó a ‘Fátima Bosch’ en ‘La Fea Más Bella’ tras video viral
¿Recuerdas quién era la actriz que interpretó a la modelo?
Noviembre 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Laura-Carmine.jpg
Laura Carmine confiesa con profunda tristeza que su mamá está perdiendo la memoria
En un video donde la peina se sincera y admite lo difícil que es ver a su mamá perder sus recuerdos.
Noviembre 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Dmitry-Nuyanzin-muerte.jpg
Viral
Murió influencer fitness por engordar: Llegó a pesar más de 100 kg y quería enseñar cómo bajar de peso
Dmitry Nuyanzin buscaba promover su programa para perder peso, pero perdió la vida.
Noviembre 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
silvia pinal (1).jpg
Famosos
¿Quién traicionó a Silvia Pinal cuando tuvo que salir huyendo de México?
A un año de su muerte, recordamos uno de los trances más impactantes de la actriz, productora y cantante
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores