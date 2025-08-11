Suscríbete
¿Falso o sincero? Alexis Ayala revela la verdad detrás de su frase: “buscaré algo de valor en lo que dices”

El actor respondió con esa frase a los posicionamientos en LCDFM e hizo recordar lo que Mayito decía: “Interesante punto de vista”

August 11, 2025 • 
Alejandro Flores

Alexis Ayala es, partir de este 1 de agosto, oficialmente el creador de la frase del año en La Casa de los Famosos. La segunda gala de nominación fue difícil para el actor de telenovelas exitosas como “Cadenas de amargura”, porque tuvo seis habitantes en su contra.

Mariana Botas, Ninel Conde, Shiky, Facundo y Elaine Haro se posicionaron detrás de él y le dijeron que lo quieren fuera del reality show de Televisa.
¿Qué contestó Alexis? Una frase que ya tenía preparada desde antes de entrar a la Casa, según dijo más tarde, cuando se salvó de la eliminación.
Todas las contestaciones de Ayala comenzaron con la frase: “Buscaré algo de valor en lo que me dices”.
Elaine le dijo que le faltaba energía y Alexis le contestó “buscarpe algo de valor en lo que me dices”.
Dalilah le dijo que ya no era divertido y Alexis le contestó “buscaré algo de valor en lo que me dices”
Ninel Conde le dijo que era un falso y Alexis le conestó “buscare algo de valor en lo que me dices”.
Con todos fue igual. La frase, evidentemente, es un ejercicio de validación psicológica que el acto debió aprender en algunos de sus procesos terapéuticos.

alexis y ninel.png

Ninel y Alexis subieron el tono de los posicionamientos

ViX

¿Qué es la validación en psicología?

La validación es, en estos términos, el proceso de reconocer, aceptar y comprender las emociones de otra persona sin juzgarlas o intentar cambiarlas. Algunas variantes son, por ejemplo, “entiendo lo que me dices” o también la que hace un año se hizo popular en La Casa de los Famosos gracias a Mario Bezares: “Interesante punto de vista”.

Mayito usó esa frase de validación cuando Adrián Marcelo hizo uno de los posicionamientos más duros de la temporada en contra de él, al acusarlo de haberse traicionado a sí mismo.

La verdad de Alexis Ayala detrás de su frase

Finalmente, Alexis Ayala regresó a La Casa de los Famosos gracias a los votos del público. Fue inevitable que, al ser recibido por amigos y contrincantes, explicara lo que significaba su frase.

“De veras creo que tengo que reflexionar en todo lo que me dijeron”, le comentó a Facundo, uno de sus detractores más severos. “Debe haber algo que pueda aprender de ello”.

Esto hace pensar que Alexis fue sincero con su frase y que no solamente la dijo para fingir control emocional, que fue lo que pensaron Ninel Conde y sus inventadas.

Pero en esa misma conversación con Facundo, Ayala reveló un detalle detrás de la frase:

“Eso no quiere decir que vaya a cambiar, quiere decir que lo recibo y lo guardo para cuando lo necesite sacar”.

Luego, y mientras volteaba a ver a Ninel, remató:

“En todo lo que me dijeron hay algo de verdad, seguramente; no es la verdad, pero seguramente alguna verdad sí es”.

La Casa de los Famosos México Alexis Ayala
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
