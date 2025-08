Ninel Conde y Alexis Ayala explotan previo a las nominaciones de LCDLFM: “Es violencia verbal”

Horas antes de las segundas nominaciones, La Casa de los Famosos México vivió momentos de tensión entre Ninel Conde y Alexis Ayala.

La prueba ‘desconectados’ ha generado estrés en todos los habitantes, pues los mantienen en alerta para cumplir con la tarea de llegar a apretar los botones correspondientes, dinámica de la que depende su presupuesto semanal.

En medio de tal estrés, Alexis Ayala llegó corriendo para apretar el botón que le correspondía, mientras Elaine Haro y Ninel Conde ya estaban en sus sitios. Alexis llegó gritando ‘quítate, quítate’, algo que Conde tomó como agresión contra Haro.

Fue entonces que Ninel le reclamó a Alexis por gritarle a Elaine, y le dijo que eso “es violencia verbal”.

“No hay justificación. Sí es violencia decirle ‘quítate’ y gracias a Dios hay muchas asociaciones... la violencia verbal precede la física”.

¿Qué dijo Ninel Conde?

Ninel Conde ha estado molesta con Alexis Ayala luego de escucharlo decir que hay personas que “solo vienen a maquillarse”, lo que tomó como un comentario contra ella y sus compañeras, como Priscila Valverde. El Bombón Asesino insistió en que ella lo hace para guardar una imagen ante el público por respeto, y que le pagan por lucir guapa en todas las galas.

A Aldo De Nigris también le explicó que ella no tolerará ningún tipo de violencia, y comenzará poniendo límites: “Yo he vivido en mi vida muchas cosas y he aprendido que hay que poner límites”.

Llegó Aldo a ver cómo están , ver qué onda con lo de Elaine, para que al final se acerque Facundo a sonarse la nariz y a decir que pueden nominar a Alexis jajajajajaja #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMx3 pic.twitter.com/zSfFnrisGy — Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) August 6, 2025

¿Qué dijo Alexis Ayala?

“Todo me parece bien, lo que no me parece correcto es escalarlo a un lugar donde no va, si algo cuido es el trato”, dijo Alexis Ayala a sus compañeros varones durante la prueba ‘desconectados’.

Recordó que se disculpó con Elaine: “Le dije si te hablé mal, te ofrezco una disculpa”. Sin embargo, resaltó sobre la actitud de Ninel Conde: “Se me hace un golpe bajo ponerte a gritar que para eso hay asociaciones que protegen a las mujeres de la violencia. Se convierte en algo desafortunado para todos. porque la casa no va por ese lado”.

“Se está escalando a donde no va. No me interesa escalarlo más”.

“Acepto el comentario pero no lo comparto, y ya le pedí una disculpa (a Elaine) ... Estas banderas del feminismo, con estas banderas... se escaló”, dijo Alexis. “Prefiero que se haga una intervención y que me digan que mis formas no son correctas”.