Suscríbete
Famosos

Alexis Ayala fue engañado en el funeral de su padre y casi pierde miles de pesos

El actor contó la experiencia minutos antes de que empezara el reto de salvación

August 08, 2025 • 
Alejandro Flores
alexis ayala (4).jpg

Alexis Ayala recibió ayuda de su amigo Sergio Mayer

ViX

Alexis Ayala participó, dentro de La Casa de los Famosos México, en el podcast de Facundo. Esta dinámica que simula entrevistas y conversaciones con los integrantes del reality show se realizó minutos antes de la prueba de salvación.

Facundo propuso que el tema fuera el momento en que las personas por fin maduran. Puso algunos ejemplos, como el hecho de que él siente que maduró cuando dejó de preocuparse por usar ropa de marca.
En ese sentido, Alexis Ayala dijo que un signo de madurar era también darse cuenta que cada vez te pareces más a tu padre.
Y eso lo llevó´a hablar sobre su madre, de quien Alexis se ha hecho cargo desde la muerte de su padre.

“Nunca abandonen a sus padres, siempre cuídenlos y procuren estar cerca de ellos”, dijo Alexis.

El actor mexicano también contó el drama que significó la muerte de su padre.

“Sucedió en una etapa en la que mi mamá me encargaba ya todas sus cosas. Entonces me dijo: tú hazte cargo de todo el funeral”.

Facundo intervino para decir que en esas ocasiones, los gastos funerarios suelen ser muy caros, especialmente cuando no están planeados.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
mar-contreras-guana.jpg
Famosos
Inicia la guerra en La Casa de los Famosos México: Tachan a Mar Contreras de “soberbia y hostil”
Dalilah Polanco también notó que Mar Contreras ya no la aguanta... Y Facundo dijo esto.
August 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¿De quién es hija Elaine Haro de La Casa de Los Famosos México?
August 05, 2025
Famosos
¡Comienzan los récords de La Casa de los Famosos México! ¿Cuál fue el rating de la primera gala de eliminación?
August 05, 2025
Famosos
El álbum familiar de Abelito y lo que la gente aún no sabe de él, revelado en exclusiva por sus papás
August 05, 2025

Sergio Mayer lo salvó del engaño

Alexis contó que, en efecto, eso sucedió en su caso, hasta el punto que después de esa experiencia decidió comprar un paquete funerario para tres personas.

“Cuando estás en ese momento, mucha gente llega y te ofrece una y otra cosa (para el funeral) y tú dices que sí a todo”.

Alexis recuerda que en ese momento no se detuvo a pensar si los precios eran justos, todo lo que quería era resolver lo que su madre le había encargado.

alexis-ayala--casa-entrevista-.jpg

Alexis Ayala

Instagram

Para su buena suerte, apareció uno de sus mejores amigos, Sergio Mayer.

“Para siempre tengo mi agradecimiento con Sergio, siempre ha estado conmigo en los momentos difíciles. Él llegó y me comenzó a ayudar y en algún momento me llamó y me dijo: a todo lo que ya habías dicho que sí, yo dije que no”.

Ayala contó que agobiado por el dolor de la muerte de su padre, no reparó´en los paquetes funerarios que le ofrecían pero Mayer se dio cuenta de que le habían vendido servicios que, por un precio más bajo, se podían conseguir en otro lado.

“Mira, esto te cuesta tanto, y esto otro, que tiene exactamente lo mismo, te cuesta 7 veces menos”.

Fue así que Mayer lo salvó de un engaño funerario.

La Casa de los Famosos México Alexis Ayala
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mar contreras.jpg
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
Humberto Zurita-Stepahie Salas.png
Famosos
Humberto Zurita confirma: “Mis hijos y las hijas de Stephanie Salas aprueban nuestra relación”
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
Karla souza diego klein.jpg
Famosos
Exhiben a Karla Souza y Diego Klein burlándose de un actor en el teatro: "¡Es una maleducada!”
August 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
Sofia Rivera Torres.png
Famosos
Sofía Rivera Torres responde al body-shaming tras reaparecer en La Casa de los Famosos México
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
tonita-luto-2.jpg
Famosos
Toñita está de luto y despide a su padre, Salvador Salazar: “Quizá no fuiste el mejor...”
”... Pero sí el padre que amé tal cual con defectos y virtudes”, compartió la cantante.
August 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Aaron mercury.png
Famosos
Aarón Mercury promete show estilo Solo para Mujeres si salvan a Adrián Di Monte, Alexis Ayala y Mar Contreras
El influencer propone un espectáculo con tintes picantes si el Cuarto Noche sobrevive la eliminación de esta semana.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
alejandro-camacho-1.jpg
Famosos
Alejandro Camacho sigue en espera de justicia: “Me robó ¡y tiene que pagarme!”
El actor aguarda a que las autoridades dicten resolución en el caso de estafa que sufrió por parte de su colega, Paco Rueda.
August 07, 2025
 · 
Nayib Canaán
Chicharito y Alicia Villarreal.png
Famosos
“Somos muy sensibles”: Alicia Villarreal defiende a Chicharito y pide respeto… ¡también para los hombres!
La cantante opinó sobre la polémica del futbolista, pidiendo equilibrio y menos susceptibilidad sobre temas de género.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz