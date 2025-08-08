Alexis Ayala fue engañado en el funeral de su padre y casi pierde miles de pesos

Alexis Ayala participó, dentro de La Casa de los Famosos México, en el podcast de Facundo. Esta dinámica que simula entrevistas y conversaciones con los integrantes del reality show se realizó minutos antes de la prueba de salvación.

Facundo propuso que el tema fuera el momento en que las personas por fin maduran. Puso algunos ejemplos, como el hecho de que él siente que maduró cuando dejó de preocuparse por usar ropa de marca.

En ese sentido, Alexis Ayala dijo que un signo de madurar era también darse cuenta que cada vez te pareces más a tu padre.

Y eso lo llevó´a hablar sobre su madre, de quien Alexis se ha hecho cargo desde la muerte de su padre.

“Nunca abandonen a sus padres, siempre cuídenlos y procuren estar cerca de ellos”, dijo Alexis.

El actor mexicano también contó el drama que significó la muerte de su padre.

“Sucedió en una etapa en la que mi mamá me encargaba ya todas sus cosas. Entonces me dijo: tú hazte cargo de todo el funeral”.

Facundo intervino para decir que en esas ocasiones, los gastos funerarios suelen ser muy caros, especialmente cuando no están planeados.

Sergio Mayer lo salvó del engaño

Alexis contó que, en efecto, eso sucedió en su caso, hasta el punto que después de esa experiencia decidió comprar un paquete funerario para tres personas.

“Cuando estás en ese momento, mucha gente llega y te ofrece una y otra cosa (para el funeral) y tú dices que sí a todo”.

Alexis recuerda que en ese momento no se detuvo a pensar si los precios eran justos, todo lo que quería era resolver lo que su madre le había encargado.

Alexis Ayala Instagram

Para su buena suerte, apareció uno de sus mejores amigos, Sergio Mayer.

“Para siempre tengo mi agradecimiento con Sergio, siempre ha estado conmigo en los momentos difíciles. Él llegó y me comenzó a ayudar y en algún momento me llamó y me dijo: a todo lo que ya habías dicho que sí, yo dije que no”.

Ayala contó que agobiado por el dolor de la muerte de su padre, no reparó´en los paquetes funerarios que le ofrecían pero Mayer se dio cuenta de que le habían vendido servicios que, por un precio más bajo, se podían conseguir en otro lado.

“Mira, esto te cuesta tanto, y esto otro, que tiene exactamente lo mismo, te cuesta 7 veces menos”.

Fue así que Mayer lo salvó de un engaño funerario.